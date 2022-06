Arti e mestieri, cambio di location per il mercatino: nel weekend sarà in piazza San Frediano

Un fine settimana all’insegna del mercatino Arti e mestieri in piazza San Frediano. L’iniziativa, organizzata da Confesercenti Toscana nord, per questo mese e per il prossimo avrà infatti una collocazione diversa data la compresenza con il Lucca Summer Festival.

“Si tratta di una novità frutto della contemporaneità dei concerti del Summer Festival – spiegano da Confesercenti – che rende impossibile utilizzare piazza San Giusto e piazza XX Settembre, storica sede del mercatino. Piazza San Frediano è comunque una sede prestigiosa e quindi permetterà agli espositori di presentare come sempre i propri prodotti di qualità ai lucchesi ma anche ai tanti turisti che stanno per fortuna vivendo la nostra città. Ricordiamo che gli artigiani/artisti propongono esclusivamente loro prodotti e loro creazioni: bijoux fatti a mano in ceramica e uncinetto, prodotti naturali per la cura del corpo, penne stilografiche lavorate al tornio, borse, cinture e bracciali in pelle, sassi dipinti, lavanda profumata, splendidi dipinti dei tanti pittori, ed altro ancora”.