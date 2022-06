Non c’è Lucca Summer Festival senza polemiche. E quest’anno il fronte, alla vigilia del ritorno della kermesse, si apre su un versante particolare. E’ già guerra ai chioschi che serviranno birra durante i concerti. Stavolta a lamentarsi sono i ristoratori di piazza Napoleone, e il motivo è proprio il fatto che da quest’anno il festival ospiterà al suo interno un’area ristoro aperta al pubblico dei concerti. Un simile servizio era già presente: ma in passato era riservato alla zona vip in Cortile degli Svizzeri. E stamani non appena durante i lavori di allestimento degli stand di piazza Napoleone sono stati notati numerosi fusti e spillatrici di birra pronte per l’inizio della manifestazione sabato (26 giugno) è scattata la levata di scudi da parte degli esercenti della piazza. Secondo i ristoratori i chioschi del Lucca Summer Festival “si pongono in diretta concorrenza con i locali” e per loro, che su questo evento hanno sempre puntato, c’è amarezza e anche un po’ di rabbia.

“La situazione quest’anno lascia un po’ l’amaro in bocca – spiega un ristoratore di piazza Napoleone -. Questa è una manifestazione importante per la città e noi siamo contenti che ci sia, porta il nome di Lucca nel mondo. Purtroppo però causa comunque dei problemi a noi che abbiamo dei locali in piazza grande. Durante i lavori di montaggio del palco e delle strutture molti clienti decidono di non fermarsi ai nostri tavoli perché c’è rumore e confusione, è comprensibile, a pochi metri abbiamo un cantiere aperto. Ma fino ad adesso tutto rimaneva comprensibile, perché al mancato incasso dei giorni precedenti ci potevamo avvantaggiare e pareggiare i conti con la somministrazione di birra durante i concerti. Però siamo arrivati al punto in cui ci tolgono l’unico mezzo di sostentamento e allora rimaniamo tutti molto delusi anche dal comportamento di Mimmo”.

Del resto la situazione era già stata ampiamente discussa dai titolari dei locali di piazza Napoleone, quando dai fornitori erano venuti a sapere che durante i concerti ci sarebbero stati alcuni stand per la somministrazione della birra. Immediatamente era stata chiesto un intervento dell’amministrazione comunale per mediare con il patron del Summer Festival, Mimmo D’Alessandro. A quanto pare però la situazione non è stata risolta e la mediazione è fallita e i ristoratori tutt’ora sono sul piede di guerra.

“So che è venuta una consigliera ad informarci della situazione – prosegue il ristoratore -, purtroppo non ero presente, ho capito però che loro non possono fare niente per impedire questa cosa. Ma io penso che sia solo una questione di buon senso”.

Nei giorni di concerto infatti, la piazza rimane chiusa al pubblico fin dalle 18, non consentendo ai clienti di poter accedere all’area in degli orari di punta, come quello dell’aperitivo e della cena. Certo dopo le 21, con l’inizio della musica la situazione tornava favorevole ai ristoratori, con l’ingresso degli spettatori del Summer, chiudere prima era quindi un gioco che poteva valere la candela: “Sarà la stessa cosa adesso?”, chiedono i ristoratori.

“I giorni dei concerti alle 18, vengono allontanati i clienti che stanno ai nostri tavoli, da quel momento fino all’inizio del concerto siamo fermi. Questo è un danno che in parte veniva compensato dalla vendita di birra durante la manifestazione – spiega il titolare -, oggi invece questi chioschi sono posizionati nei punti migliori, sono dotate di tantissime spillatrici per la birra, è chiaro che sta monopolizzando questo settore e non è giusto. Considerando inoltre che durante i concerti l’unica bevanda alcolica che può essere somministrata è la birra, una concessione che ci ha fatto il Comune”.

Il patron del Lucca Summer Festival, Mimmo D’Alessandro cerca di gettare acqua sul fuoco e di calmare gli animi dicendo che la somministrazione di alcolici riguarderà solo ed esclusivamente la birra. Non è infatti prevista la somministrazione di altro.

“I chioschi? Sono una iniziativa di uno sponsor della manifestazione a cui non potevo dire no – spiega D’Alessandro -. Mi dispiace che questo crei dei malumori, ma questi due anni sono stati difficili anche per il Summer Festival e oggi non si poteva perdere un’occasione come questa. Non credo che la situazione porti a minor incassi per i locali dell’area, che ho sempre cercato di avvantaggiare in ogni modo durante le passate edizioni del Summer”.

Ma i ristoratori non ci stanno: “Gli stessi problemi li abbiamo avuti anche noi, abbiamo dovuto pagare gli affiti per il Covid, comprendo che anche la sua manifestazione non è partita, però almeno non ha dovuto sostenere delle spese. Poi io non voglio dilungarmi sul lavoro di Mimmo, che non mi compete, so soltanto che il Covid ha danneggiato lui come noi e mi aspettavo che le cose non cambiassero e chi ci lasciasse quel minimo di sostentamento che ci aveva sempre lasciato e che ci faceva andare avanti in questo mese e mezzo, quando lui ha la piazza in mano”.