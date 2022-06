Entra in funzione la nuova tubazione di acquedotto in via delle Piagge a Sant’Alessio

Verrà messa in esercizio durante la giornata di martedì (28 giugno) la nuova tubazione di acquedotto in via delle Piagge a Sant’Alessio posata contestualmente alla nuova rete fognaria. Questo intervento è il secondo di tre sostituzioni che rientrano nel piano di programmazione di sostituzione della rete idrica gestita da Geal: l’obiettivo è quello di mettere in funzione una condotta adduttrice ad alta pressione per garantire l’erogazione del servizio nelle località di Sant’Alessio. Nelle prossime settimane verrà quindi eseguito un ulteriore intervento di interconnessione delle adduttrici.

Il lavoro sarà eseguito in orario diurno al fine di garantire livelli idonei di sicurezza del cantiere. Per rendere possibile la messa in esercizio è prevista una interruzione idrica programmata. Dalle 9 della giornata di martedì sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle zone di via delle Piagge, via per Corte Doroni, via di Sant’Alessio dal civico 2539 al civico 2998, traversa V-VI-VII via di Sant’Alessio, località Sant’Alessio. Il ripristino del servizio avverrà entro le 17 del giorno stesso.

Dalle 12 alle 17 potrebbero verificarsi cali di pressione per le località Carignano, Castagnori, San Martino in Vignale, Pieve Santo Stefano e Mutigliano.

Al ripristino della fornitura potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento destinati a scomparire in breve tempo.