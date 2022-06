Voto assistito, ecco dove ottenere i certificati medici il giorno del ballottaggio

Domenica (26 giugno) a Lucca si vota per il turno di ballottaggio per eleggere il sindaco. I cittadini residenti nel Comune di Lucca che hanno bisogno dei certificati medici per votare con l’assistenza di un accompagnatore o delle attestazioni mediche per votare in un’altra sezione senza barriere architettoniche possono rivolgersi, nella giornata di domenica, in orario 10-12 all’ambulatorio 1 della medicina legale, che si trova al piano terra dell’edificio O a Campo di Marte.

Per il rilascio dei certificati e delle attestazioni è necessario che l’interessato sia presente alla visita del medico incaricato, abbia con sé un documento di identità valido e la documentazione sanitaria specialistica o di invalidità civile.