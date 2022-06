Asl Toscana Nord Ovest, Lavazza lascia l’incarico di direttore sanitario dopo due anni di pandemia

“Desidero ringraziare il dottor Lavazza per il lavoro che ha svolto in Azienda in questo periodo particolarmente difficile. La sua esperienza nella direzione strategica sanitaria è stata un punto di riferimento costante che ha permesso alla nostra Asl di affrontare allo stesso tempo sia la pandemia da Covid 19, sia la campagna di vaccinazione, sia la ripresa della normale attività di assistenza sanitaria”.

Così il direttore generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani ringrazia Luca Lavazza, che al 30 giugno cesserà dall’incarico di direttore sanitario, la massima carica di responsabilità in ambito medico all’interno dell’Asl, le cui competenze riguardano siano l’organizzazione ospedaliera che quella dei servizi sul territorio. Lavazza aveva assunto il proprio incarico nel novembre 2020, in pieno periodo Covid, proveniente dall’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Orsola di Bologna.

“Avevo chiesto a Lavazza – continua la dottoressa Casani – di occuparsi di tutta la casistica Covid per assicurare alti standard di assistenza e lo ringrazio perché pur entrando in corsa ha preso in mano in maniera adeguata la situazione legata alla pandemia. Un’altra questione che Lavazza ha seguito in maniera diretta è quella legata alla realizzazione del nuovo ospedale di Livorno, un’opportunità di rilievo che si estende oltre i confini della città che lo ospiterà perché rappresenterà un significativo miglioramento anche dell’intera rete ospedaliera aziendale. Il suo contributo è stato fondamentale per garantire percorsi adeguati alle esigenze dei cittadini. Le sue capacità professionali ed organizzative continueranno ad essere una risorsa su cui contare anche nei prossimi incarichi che andrà a ricoprire, sempre nell’ambito della nostra Azienda”.

“È stato un grande onore per me – sottolinea Luca Lavazza – occuparmi come direttore sanitario di un’azienda così grande e complessa e per di più in un periodo così delicato per il nostro sistema sanitario. Mi sono impegnato al massimo per dare il mio contributo, insieme a tutta la squadra, per offrire le risposte migliori ai cittadini e ringrazio tutti gli operatori che hanno collaborato con la direzione sanitaria in questi 2 anni di lavoro. Grazie alla loro disponibilità e al loro attaccamento al lavoro, abbiamo potuto gestire in maniera adeguata situazioni anche complesse e delicate”.