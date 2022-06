“I nostri auguri di buon lavoro al nuovo primo cittadino di Lucca Mario Pardini. A lui e ai suoi alleati vanno le nostre congratulazioni per il risultato ottenuto e la disponibilità ad offrire il nostro contributo nell’interesse della città e delle attività economiche che rappresentiamo”.

Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente area lucchese Francesco Domenici e con il responsabile Daniele Benvenuti, si rende disponibile ad aprire il confronto con il nuovo sindaco sui bisogni delle categorie rappresentate alla vigilia di un’estate definita cruciale.

“La nostra presidenza qualche mese fa ha realizzato il documento Lucca ventidueventisette nel quale abbiamo individuato alcune priorità che a nostro avviso devono essere tra le centrali dei prossimi cinque anni di legislatura – spiegano Domenici e Benvenuti -. Priorità che abbiamo condiviso con tutti i candidati. Infrastrutture, ex Manifattura, turismo, fino alla riqualificazione del mercato Don Baroni, sono stati alcuni dei temi sui quali abbiamo cercato percorsi comuni in fase di campagna elettorale incontrando anche Mario Pardini e Fabio Barsanti e trovando in loro ascolto e convergenza. Ci auguriamo che quel confronto avuto in campagna elettorale possa concretizzarsi rapidamente in fatti e provvedimenti. Dialogo che instaureremo con tutta l’amministrazione e ovviamente con il nuovo assessore al commercio che potrà contare sullo spirito propositivo della nostra associazione”.