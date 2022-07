Sistema Ambiente, per le variazioni e cessazioni delle utenze ora basta un clic

Sistema Ambiente è sempre più tecnologica e al servizio dei cittadini. Lo sportello online si arricchisce di un nuovo servizio: il tasto Citycare.

Oltre ad avere il quadro completo del proprio contratto con Sistema Ambiente, come pagamenti, saldo, utenze attive e non, conferimenti, accesso ai Garby e alle stazioni ecologiche, i cittadini potranno effettuare in autonomia le denunce di inizio, variazione e cessazione dell’utenza. Un’iniziativa pensata per semplificare ulteriormente le comunicazioni con l’azienda, senza doversi recare fisicamente allo sportello o inviare la documentazione via mail.

“Il nostro obiettivo – commentano dall’azienda – è di essere realmente accanto i cittadini. Sfruttare le nuove possibilità messe a disposizione dalla tecnologia di permettere di restare al passo con i tempi e di andare incontro alle esigenze di tutti. In un mondo veloce, nel quale spesso non si ha materialmente il tempo di recarsi di persona negli uffici, offrire la chance di sbrigare in autonomia le pratiche burocratiche è un grande e importante passo in avanti per la nostra azienda”.

Citycare. L’utente, che può accedere allo sportello tramite Spid o carta d’identità elettronica, sarà guidato nella compilazione della richiesta da un format di facile consultazione. La domanda inviata sarà poi esaminata dall’ufficio tariffa che, una volta compiute le dovute valutazioni, potrà richiedere eventuali integrazioni. L’ufficio, poi, darà comunicazione all’utente dell’avvenuta evasione della domanda stessa. Il cittadino, in ogni caso, potrà monitorare lo stato di avanzamento della pratica attraverso il portale stesso.

Per eventuali ulteriori informazioni: www.sistemaambientelucca.it; WhatsApp 333.6126757; 0583.33211; infoa@sistemaambientelucca.it.