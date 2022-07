In pensione la dirigente ai lavori pubblici della Provincia Francesca Lazzari

Va in pensione l’architetto Francesca Lazzari, da 21 anni alla Provincia di Lucca dove era dirigente ai lavori pubblici.

Ieri (1 luglio) il saluto alla professionista da parte dei suoi colleghi.

“Francesca c’era già quando sono diventato presidente – dice il presidente Menesini – ovvero nel momento più difficile dell’ente, a cui il governo aveva preso tutti i soldi e lasciato deleghe fondamentali come edilizia scolastica delle scuole superiori e strade. Insieme a lei e agli altri dipendenti rimasti abbiamo tenuto la barra dritta e non abbiamo mollato, evitando che la Provincia saltasse a gambe all’aria”.

“Oggi finalmente – commenta ancora – piano piano il quadro sta tornando a normalità, e grazie ai tanti bandi europei che ci sono e grazie al gioco di squadra stiamo portando sul territorio tanti soldi per le scuole e le strade, in parte già spesi e in parte in cantiere, al via dalle prossime settimane. Sento forte, quindi, il bisogno di dire Grazie Francesca per la professionalità che ha sempre messo al servizio dei cittadini, per la passione con cui ha lavorato, e per la grande capacità di trovare soluzioni tra le complicazioni della burocrazia italiana”.