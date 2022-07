Lucca, il Comune cerca un addetto stampa a tempo pieno: pubblicato l’avviso

È stato pubblicato questo pomeriggio (5 luglio) sull’albo pretorio online del Comune di Lucca un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse per individuare un collaboratore esterno a contratto individuale di lavoro a tempo determinato e pieno nell’ufficio di diretta collaborazione con il sindaco, per le funzioni di addetto stampa, con specifico riferimento alla cura dell’attività di comunicazione politica relativa all’attuazione del programma di governo. Gli interessati dovranno presentare domanda entro il 12 luglio esclusivamente tramite Pec, con invio alla casella comune.lucca@postacert.toscana.it.

Le manifestazioni di interesse pervenute saranno oggetto di esame e valutazione da parte dello stesso Mario Pardini, che potrà eventualmente invitare a un colloquio gli interessati e, agli esiti della fase di valutazione, il nominativo del collaboratore da assumere sarà trasmesso al dirigente dei servizi del personale. L’avviso completo e il facsimile di domanda sono reperibili sul sito comune.lucca.it. Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare i seguenti numeri telefonici 0583 442552, 0583 442017, 0583 442083, 0583 442834.