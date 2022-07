Chiesa di Sant’Andrea, rimossi dehors e ornamenti

Sono stati prontamente rimossi gli ornamenti floreali e decorativi accostati sulla facciata della chiesa di Sant’Andrea, che ieri (7 luglio) erano stati segnalati dal presidente della sezione lucchese di Italia Nostra Glauco Borella. La gestrice – e architetta – del piccolo locale ‘incriminato’, il Baccanale Wine Bar, questa mattina (8 luglio), dopo l’intervento dei vigili urbani, ha infatti tolto tutti gli addobbi collocati all’angolo del monumento, un atto che Grazia Trigilio precisa esser stato fatto in “buona fede” in vista di un evento in stile retrò in programma domani e per il quale pagherà la dovuta sanzione.

“Svolgo da anni con rispetto e dedizione un’attività che mi ha sensibilizzato il rapporto con il pubblico – sottolinea la gestrice del Baccanale Wine Bar rivolgendosi a Borella -. Pensavo che la pandemia avesse sensibilizzato anche il pubblico essendo già note le problematiche della ristorazione. Proprio durante la pandemia ho dovuto riprendere il mio primo lavoro che è quello di architetto. Se mi aveste interpellata avreste compreso che non sono stata guidata dalla cattiva fede quanto dall’entusiasmo dell’organizzazione di un evento. La vostra presa d’assalto critica per comunicare la mia ‘pecca’ mi ha creato un doppio dispiacere. Come si evince dalla foto tutte le superfetazioni mobili non rilevate come autorizzate sono state tempestivamente tolte dalla cortina della chiesa di Sant’Andrea, chiesa che oltre ‘il portone’ e ‘apparato scultoreo del portale’ cerca di compiere una missione Cristica che è quella di diramare la pace. In un momento storico colmo di storture e conflitti siamo pronti a moltiplicare la pace di Cristo? Proviamo a chiarirci, capirci, esemplificare vivamente la concordia. Questo potrebbe essere un nobile argomento”.