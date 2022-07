Lutto nella chiesa per la morte a 95 anni di monsignor Ilario Bartolomei

Nella mattinata di lunedì (11 luglio) nella sua canonica, con tutti i conforti religiosi, è deceduto monsignor Ilario Bartolomei, all’età di 95 anni, parroco di San Cassiano a Vico dall’1 ottobre del 1967.

Le sue condizioni di salute si sono aggravate solo negli ultimi giorni. “Fino all’ultimo è stato vigile, nonostante l’età aveva una grande memoria e riceveva, per quanto possibile, anche i parrocchiani per le confessioni oppure più semplicemente li sentiva al telefono per un saluto: veniva chiamato e chiamava a sua volta”, racconta don Giovanni Michelotti che dal 2019, oltre ad essere divenuto parroco della vicina San Pietro a Vico, aiutava anche don Ilario. Le esequie, presiedute dall’arcivescovo Paolo Giulietti, si terranno alle 9,30 di mercoledì 13 luglio proprio nella “sua” chiesa parrocchiale di San Cassiano a Vico.

Don Ilario, il “signor rettore”, come tutti i parrocchiani lo chiamavano, era nato a Lucca il 22 gennaio 1927. Entrato nel seminario arcivescovile di Lucca, dove ha compiuto tutti gli studi, ricevette il diaconato il 23 gennaio 1949 e poi fu ordinato presbitero della diocesi di Lucca il 26 giugno dello stesso anno. I suoi 73 anni di sacerdozio sono stati così spesi: dal 1950 al 1954 fu cappellano a Coreglia Antelminelli, poi dal 12 agosto 1954 al 30 settembre 1967 fu vice-rettore del seminario arcivescovile e poi anche beneficiato della cattedrale di San Martino a Lucca. L’1 ottobre 1967 arrivò la nomina di parroco di San Cassiano a Vico, alla cui gente ha dedicato il resto della sua vita. È stato inoltre più volte vicario zonale e membro del consiglio presbiterale.

Don Ilario in tutti questi decenni, ha accompagnato nel cammino di fede generazioni di parrocchiani che da sempre hanno ricambiato l’affetto e l’attenzione nei suoi confronti. Era molto amato infatti e non solo per le tante opere portate avanti: dal campo sportivo vicino la chiesa inaugurato nei primi anni Settanta, alla struttura delle opere parrocchiali realizzato sul finire dello stesso decennio, fino alla ristrutturazione dell’ex asilo e ai lavori per la chiesa stessa. Era amato soprattutto per la sua discrezione e sollecitudine nell’accompagnare nel cammino di fede, in ogni momento, i suoi parrocchiani, per la sua devozione a Maria e la costante vita contemplativa che cercava di trasmettere. Tante sono state le ricorrenze e gli anniversari che la parrocchia ha ricordato con lui: i cinquant’anni di sacerdozio nel 1999, ma anche i 50 anni di ministero come parroco proprio a San Cassiano a Vico nel 2017 che, di fatto, coincidevano anche con il traguardo dei suoi 90 anni.

Nel tempo, i parrocchiani più volte hanno dimostrato gratitudine al Signore per avere, in don Ilario, una guida e un pastore sempre attento e disponibile, anche nonostante l’età: “Fino all’anno scorso ha accompagnato i bambini alla prima comunione – sottolinea don Giovanni Michelotti – Amava il Signore e la sua gente, e nonostante la stanchezza di tanto in tanto affiorasse, non si tirava mai indietro”.

A maggior ragione oggi, nel momento della perdita, a questo ricordo affettuoso e di grande riconoscenza per un prete tenace ed energico, con i suoi parrocchiani si unisce in preghiera l’intera comunità diocesana.