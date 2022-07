La città celebra il suo patrono: messa solenne in San Paolino

Come da tradizione ieri (11 luglio) intorno alle 20,15 ha preso il via la Luminara di San Paolino, rito che precede il solenne pontificale nella basilica di San Paolino, presieduto questa mattina (12 luglio) da monsignor Paolo Giulietti alla presenza delle autorità, dei labari e dei sindaci dei Comuni dell’arcidiocesi.

Tra i presenti il sindaco di Lucca Mario Pardini che ha offerto il cero votivo, mentre l’olio per la lampada che arderà per tutto l’anno in onore del Santo è stato donato quest’anno dal Comune di Porcari.

“Il buon pastore da la propria vita per le pecore – dice dal pulpito il vescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti -. Noi oggi, siamo qui a fare memoria di san Paolino e dei primi evangelisti della nostra chiesa di Lucca, ricordando che siamo debitori della fede nei confronti di coloro che hanno scelto di donarcela a prezzo della propria vita. Il riconoscimento di questo debito è fondamentale per due motivi: il primo, perché ci ricorda che non ci facciamo da soli, nessuno è indipendente dagli altri, tutti siamo debitori verso coloro che ci hanno donato, la vita, la fede, la libertà. Il secondo motivo, è che non dobbiamo dimenticare che le persone più significative, che lasciano un segno nell’esistenza delle persone, sono quelle che danno la vita, senza guardare al proprio interesse. Questo è un messaggio importante, perché viviamo in una cultura che invece ci dice l’opposto, che ciò che conta è il proprio interesse e quello degli altri conta sempre di meno. La memoria del buon pastore che da la vita, delle persone buone che danno la vita, ci è davvero preziosa. Bisogna trasmettere questa memoria alle nuove generazioni, additando queste persone come esempi da imitare e da cui cogliere ispirazione”.

A mezzogiorno è invece in programma la seconda gazzarra delle artiglierie di San Paolino – la prima era andata in scena già la mattina del 10 luglio – sempre a cura dell’associazione Historica Lucense e dalle 15 alle 18 picchetto d’onore nella Basilica di San Paolino, a cura delle Contrade San Paolino.

Stasera invece partenza alle 21 da piazzale Verdi dei corteggi storici delle associazioni di rievocazione storica di Lucca: l’Associazione Contrade San Paolino e Sbandieratori e Musici Città di Lucca incontreranno in piazza San Michele la Compagnia Balestrieri Lucca, dove formeranno un corteggio unico verso piazzale Arrigoni per il Palio di San Paolino. Alle 21,30 è previsto l’ingresso delle associazioni di rievocazione storica in piazza e la loro esibizione. Alle 22, dopo la lettura del bando di gara, inizieranno i tiri con la balestra da banco dei tre terzieri della città. Al termine della gara saranno premiati i migliori tiratori.