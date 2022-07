Tutor via di Moriano, gli automobilisti (alcuni) potranno rateizzare le multe

Nuovo capitolo sulla vicenda del tutor sulla Morianese. Come preannunciato dalla Provincia nei giorni scorsi il presidente Luca Menesini ha oggi (12 luglio) formalizzato la possibilità per gli automobilisti pluricolpiti dalla raffica di multe di rateizzare i pagamenti delle contravvenzioni elevate dall’impianto.

Il documento, di fatto, dà mandato al Settore ambiente e sicurezza dell’ente di predisporre un regolamento per la gestione delle procedure di rateizzazione delle sanzioni al codice della strada. Lo stesso regolamento dovrà prevedere anche una gestione del transitorio in modo da poter contemplare la gestione delle sanzioni notificate ai cittadini prima dell’approvazione del regolamento che sarà elaborato nei prossimi giorni.

La possibilità di dilazionare le multe era già stata annunciata dal presidente della Provincia Menesini in considerazione del fatto che alcuni automobilisti hanno ricevuto multe per la stessa infrazione anche in periodi molto ravvicinati e che i valori sommati delle contravvenzioni posso mettere in difficoltà le singole persone o interi nuclei familiari in un periodo economicamente già molto complesso. Un’intenzione che comunque i ‘multati’ non avevano accolto con favore, chiedendo il totale annullamento delle contravvenzioni.

“Il regolamento sarà predisposto questa settimana e in vigore già dalla prossima – spiega Menesini –. Il regolamento terrà di conto di vari fattori ma l’obiettivo è chiaro: venire incontro alle famiglie in difficoltà e dar loro la possibilità di dilazionare il pagamento delle sanzioni. Gli uffici della Provincia saranno a disposizione dei cittadini per ogni chiarimento o informazione in merito. Come ho già detto, il tutor sulla Morianese è stato posizionato con l’obiettivo di ricordare a chi transita su quella strada che è una strada in cui bisogna andare piano, nel centro abitato ovviamente, ma anche nel resto della strada, poiché stretta e sono presenti numerose curve. Per aiutare chi ha già preso multe parte la rateizzazione delle stesse, mentre la Polizia provinciale sta studiando una rimodulazione del funzionamento del tutor, in modo che garantisca sicurezza senza mettere in difficoltà le persone. L’obiettivo della Provincia di Lucca è di contribuire alla sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti sulle proprie strade. Accanto a questo, quando siamo alla guida di un mezzo, ciascuno di noi deve sempre ricordare che rispettare le regole della strada e i limiti di velocità è fondamentale per la sicurezza di sé stessi e degli altri”.

Il regolamento stabilirà la soglia Isee da possedere per poter chiedere la rateizzazione e il numero di rate in cui sarà possibile suddividere l’importo da versare. A norma di legge, la richiesta della rateizzazione dev’essere effettuata sull’importo pieno della sanzione e che la stessa costituisce un impedimento a un eventuale ricorso al giudice di pace.

Dalla settimana prossima sarà possibile chiamare il numero 0583 417960 del Comando della polizia provinciale per avere informazioni sulle procedure da seguire.