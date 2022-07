Dal Comune di Lucca 15mila euro per le attività dell’Istituto storico della Resistenza

Comune di Lucca, 15mila euro per l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea.

È stato liquidato con determina del 3 luglio, firmata dal dirigente Lino Paoli, il finanziamento derivante dall’accordo fra i due enti che, come si legge nel testo “collaborano da anni per l’organizzazione e la promozione di iniziative rivolte ai cittadini e alle scuole del territorio allo scopo di valorizzare e diffondere la cultura e la memoria legata alla storia delle guerre del Novecento, delle Resistenze e più in generale dell’Età contemporanea, nel territorio del Comune di Lucca e nelle realtà limitrofe”.

L’accordo prevede lo stanziamento di 9mila euro pet il 2020, 15mila per il 2021 e 15mila euro per il 2022: al 31 dicembre ci sarà la scadenza.

La somma a favore dell’Isrec è stata allocata con i fondi del centro di costo continuità della memoria storica.