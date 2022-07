L’olio lucchese e toscano è il protagonista dell’evento, ExtraLucca – Summer edition sotto il loggiato di palazzo Pretorio a san Michele. La manifestazione è stata presentata stamani 15 luglio dall’organizzatore e maestrod’Olio, Fausto Borrella. E’ un vero salotto nel cuore del centro storico di Lucca, dove i ragazzi dello staff, illustrano i migliori prodotti del territorio a chiunque sia interessato e li guidano nella scelta di questa eccellenza della nostra terra. Non solo olio protagonista, a ExtraLucca si possono degustare anche i vini della nostra provincia, anche loro eccellenze lucchesi che vengono riscoperte e valorizzate attraverso manifestazioni come questa.

Alla presentazione che si è tenuta stamani (15 luglio), oltre al maestro d’olio, Fausto Borrella, ha partecipato al completo la squadra di governo della città capitanata dal sindaco di Lucca, Mario Pardini. Una prima uscita ufficiale, dopo il Consiglio comunale che si è tenuto ieri sera (15 luglio).

Nell’occasione Fausto Borrella ha portato l’ultima bottiglia di “Ave” del 2006, vino prodotto in Argentina, realizzato in una joint venture dallo stesso sindaco di Lucca, Mario Pardini, insieme al suo ex socio Iacopo Di Bugno.

Fausto Borrella, da ottimo padrone di casa, ha poi raccontato le eccellenze del territorio comodamente seduto nel salottino allestito per l’occasione.

Foto 3 di 11





















“Sono molto felice di essere qui oggi, devo dire che, un evento del genere mancava da un po’ di tempo – dichiara Fausto Borrella, critico enogastronomico, sommelier, fondatore dell’Accademia Maestrod’olio -. Quest’anno, siamo riusciti ad aprire l’evento solamente l’11 luglio, sarebbe dovuto partire il primo del mese. Purtroppo il permesso della soprintendenza è arrivato solamente il 29 giugno e per l’allestimento ci sono voluti 12 giorni. Il territorio lucchese deve ripartire e queste manifestazioni sono importanti, perché valorizzano le eccellenze del territorio lucchese, toscano e italiano. Sono molti i turisti che vengono qui, sono incuriositi, assaggiano l’olio e grazie ai nostri ragazzi, che spiegano le caratteristiche dei prodotti, decidono sempre di acquistarlo. Per valorizzare Lucca, con le sue eccellenze, ci vogliono eventi di questo tipo, con un format come questo, semplice ma che esalti i nostri prodotti”.

“L’olio è un prodotto particolarissimo – prosegue Borrella -, è vero esistono degli oli che costano 5 euro al litro, poi esiste la fatica di olivicoltori della lucchesia, bravissimi, che per tutto l’anno seguono il loro oliveto, devono portare le olive al frantoio immediatamente devono imbottigliarlo, etichettarlo e costa a loro 10 euro al litro minimo. Quindi è giusto che possa costare anche 18 euro mezzo litro, bisogna far capire che, le eccellenze vanno pagate. Questo è un posto in cui facciamo capire in 4 lingue, le eccellenze della lucchesia, della Toscana – conclude -, lo facciamo assaggiare con il pane, ma anche senza, facciamo capire alle persone il lavoro che c’è dietro e a quel punto, soprattutto gli stranieri, vanno via con due o tre bottiglie di olio”.

Anche il sindaco Mario Pardini interviene brevemente per presentare l’evento e anche la propria giunta: “Oggi sono accompagnato da tutta la mia squadra e sono molto orgoglioso di loro e di averli accanto – dice -. E’ la prima uscita ufficiale dopo il Consiglio comunale di ieri e mi fa piacere lasciare la parola a loro, questo è un grande evento, molto importante per Lucca, perché mette in mostra le sue eccellenze”.

“E’ anche per me un piacere essere qui – dice l’assessora al commercio, attività produttive e innovazione, Paola Granucci -. Questo è anche il mio primo taglio del nastro per un evento e devo ammettere che sono emozionata. Voglio riprendere le parole che ha appena detto il sindaco, questi sono eventi che risaltano le eccellenze del nostro territorio e sono sulle eccellenze che dobbiamo puntare per rilanciare la città di Lucca”.

“E’ vero qui sono esposte molte eccellenze del nostro territorio – dice l’assessore al turismo, Remo Santini -, ma bisogna ricordare che qui abbiamo un’altra eccellenza, che è Fausto Borrella. Fausto Borrella è impegnato nella promozione della città in tutta Italia e oltre. Sappiamo l’impegno e l’entusiasmo che mette nel suo lavoro e credo sia una cosa contagiosa, spesso combatte anche con la burocrazia, come ha detto, però la sua costanza riesce a fargli superare le difficoltà e tagliare dei traguardi. Queste sono iniziative di qualità a cui ne vanno affiancate altre e sono sicuro che Borrella saprà darci delle dritte, per far si che questo tipo di manifestazioni siano, non soltanto protagoniste nel cuore del centro storico, ma riescono a toccare anche altre parti del territorio esterno alle mura, perché questo è un altro nostro obiettivo. Ovvero quello di valorizzare anche le frazioni e altri luoghi magici di cui il nostro territorio dispone”.

All’evento non poteva mancare la musica e dopo un breve rinfresco con vino e piatti che risaltano l’olio nostrano, la manifestazione è stata allietata da una performance di musica lirica.

ExtraLucca – Summer edition, terrà compagnia a turisti e lucchesi, per tutto il mese di luglio, sotto il loggiato di palazzo Pretorio, dalle 11 alle 20, tutti i giorni, l’ingresso è libero.