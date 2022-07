Il Comune di Lucca assume Giacomo Bernardi: sarà lui a curare la comunicazione del sindaco

È Giacomo Bernardi il ‘nuovo’ collaboratore esterno dell’ufficio di gabinetto del sindaco. Già curatore della campagna elettorale del sindaco di Lucca Mario Pardini, addetto stampa della Lucchese e ormai ex direttore de Lo Schermo, Bernardi è stato scelto dal primo cittadino all’interno di una rosa di 25 candidati che avevano risposto alla manifestazione di interesse aperta dal Comune di Lucca il 5 luglio scorso.

Bernardi, iscritto all’ordine dei giornalisti della Toscana dal 2017, ricoprirà il ruolo di collaboratore con funzioni di “cura dell’attività di comunicazione politica relativa alla attuazione del programma di governo”, questo quanto si legge nella determina pubblicata oggi (15 luglio) sull’albo pretorio, che di fatto conferma quanto già anticipato da Lucca in diretta nelle scorse settimane. Il contratto prevede un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno di 36 ore settimanali, e fa riferimento alla posizione economica C1, e una retribuzione di oltre 14,6 mila euro per l’anno in corso, di oltre 31,7 mila euro per gli anni che vanno dal 2023 al 2026 e di oltre 15,8 mila euro per il 2027, anno in cui scadrà il mandato di Pardini.

“Il curriculum dell’interessato evidenzia pregresse esperienze, specifiche e consolidate, nell’ambito della comunicazione, anche mediante collaborazione con testate locali e nazionali, oltre che nell’ambito della progettazione e pianificazione di campagne di comunicazione su temi pertinenti di rilevanza locale – si legge nella scheda di sintesi allegata alla determina di assunzione -. Sono infatti presenti esperienze specifiche e consolidate nell’ambito della comunicazione, avendo l’interessato ricoperto ruoli nell’ambito di diversi uffici stampa (La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, As Lucchese Libertas), vari incarichi di collaborazione giornalistica anche per organizzazione di conferenze e per gestione di social network sempre di rilievo locale ma anche nazionale (Lo Schermo.it, TgRegione.it, LuBec, TV Sorrisi e Canzoni). [..] Si ritiene quindi che l’interessato abbia le caratteristiche di adeguatezza per poter svolgere il ruolo, e che possa essere in grado di apportare all’ente, per il il tramite delle funzioni richieste, un valore aggiunto in termini di utilità e finalità istituzionali”.

Il curriculum di Giacomo Bernardi ha prevalso su una lista di nomi noti e meno noti del settore così composta: Michela Canova, Ciniza Chiappini, Francesca Chiarantano, Roberto Conti, Giulia Del Chiaro, Beatrice Fornaciari, Fabio Geraci, Vincenzo Giannetto, Elisa Girletti, Chiara Grassini, Romina Lombardi, Rossella Lucchesi, Francesco Maria Mobilio, Romana Allegra Monti, Stefano Morelli, Massimiliano Paluzzi, Ilaria Pellegrini, Salvatore Pintaudi, Lodovico Poschi, Alice Possidente, Noemi Spasari, Gabriele Tolari, Marco Tortelli e Nico Venturi.