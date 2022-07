Lucca, in arrivo tre nuovi autovelox: guerra a velocità e incidenti sul Brennero e in via Pesciatina

Tre nuovi autovelox e un palo fisso di rilevazione potrebbero essere presto installati sulle arterie del territorio, in tre strade ritenute particolarmente pericolose per l’alta velocità e gli incidenti, alcuni anche molto gravi che si sono verificate in zone nevralgiche alla periferia di Lucca.

Prosegue infatti l’iter che il Comune sta portando avanti con Anas per arrivare all’installazione dei nuovi strumenti di rilevazione della velocità su arterie di competenza della società.

L’ente di palazzo Orsetti ha versato alla società à del Gruppo Fs Italiane che si occupa di infrastrutture stradali poco più di mille euro per i costi di sopralluogo e istruttoria – già inseriti nel bilancio di previsione 2022-2024 – come richiesto da Anas per il nulla osta alla collocazione dei nuovi impianti.

Se tutto dovesse proseguire come da cronoprogramma questi saranno collocati sulle strade ritenute della polizia municipale ad alta incidentalità, in particolare su via Pesciatina all’altezza del civico 1821 (località Picciorana), sulla via Vecchia per Pisa all’altezza del civico 2685 e via del Brennero all’altezza del civico 2930.