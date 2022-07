Si guasta l’impianto, il Comune compra 28 climatizzatori per gli uffici

Il clima è rovente negli uffici comunali. Ma non si tratta di una metafora per una crisi politica, proprio ora che giunta e consiglio comunale si sono ufficialmente insediati. No, la questione è molto più triviale. In Comune il guasto dell’impianto di climatizzazione da due giorni ha reso un’impresa avventurarsi nei corridoi e negli uffici di palazzo Orsetti e Santini, tanto da rendere un vero inferno la giornata di lavoro a causa delle temperature elevate.

Così, una volta accertata – appena due giorni fa – l’entità del guasto dal settore tecnico, si è provato subito a far riparare il guasto. Non sarà facile, perché devono essere sostituite delle componenti che non sono disponibili e sarebbe necessario attendere. Per diversi dirigenti impossibile farlo, visto che agli atti c’erano già note arrivate dagli uffici che chiedevano di provvedere a ricorrere a condizionatori portatili.

Così in effetti è stato fatto rapidamente. E in men che non si dica l’amministrazione ha deciso di procedere all’acquisto di 28 condizionatori portatili da 299 euro l’uno. La spesa complessiva ammonta a 8.260 euro (Iva inclusa) ed è stato dato il via libera. Con la speranza di rendere un po’ meno afosa la vita a Palazzo Orsetti.