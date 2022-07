Summer Festival, conto alla rovescia per i concerti di Zucchero e Blanco sugli spalti: pronto il piano della viabilità e della sosta

Inizia il conto alla rovescia per i due concerti sugli spalti delle Mura. Il Lucca Summer Festival è ormai entrato nella sua fase clou e si appresta ad accogliere sotto la cinta, all’ex campo Balilla, Zucchero, che si esibirà il prossimo 20 luglio e Blanco, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo con Mahmood.

Il giovane talento seguirà Zucchero nell’area concerti sugli spalti il 21 luglio. Qui fervono ormai gli ultimi preparativi per tornare ad accogliere le migliaia di fan che saranno a Lucca in quei due giorni. Inevitabilmente scatteranno anche dei divieti e dei correttivi alla viabilità.

Per il concerto di Blanco chiuderà anche viale Europa: lo stop sarà dalle 9 del 21 luglio fino al termine del concerto. Viale Carducci, invece, sarà off limits dalle 6 del 20 luglio fino alle 7 del 22.

Dalle 14 del 20 luglio fino al termine del completo deflusso degli spettatori e dello sgombero della strada, e comunque non oltre le 3 del 21 e dalle 12 del 21 fino alle 7 del 22 scatta il divieto di transito veicolare, eccetto mezzi di soccorso, veicoli dell’organizzazione e delle forze dell’ordine oltre che dei servizi di trasporto pubblico e dei residenti autorizzati e sarà istituita anche la zona a 30 chilometri orari in viale Giusti, all’intersezione con la rotatoria del Celide, in via Nazario Sauro nel tratto compreso tra via dei Macelli e via per Corte Pulia. Stessi provvedimenti per via per Corte Pulia nel tratto compreso tra via Sauro e l’intersezione con via Filzi, piazza Curtatone, via Mazzini, via Cairoli, via Montegrappa, piazzale Ricasoli e infine viale Margherita, nel tratto compreso tra piazzale Ricasoli e via Montanara, oltre che in viale Cavour nel tratto compreso tra piazzale Ricasoli e via Montanara.

Viale Giusti sarà suddiviso in tre corsie separate da coni, due con direzione di marcia est ovest (ingresso all’area) e una con direzione di marcia ovest est (uscita dall’area).

Nelle stesse zone scatta anche il divieto di sosta con rimozione coatta dalle 14 del 20 luglio fino alle 7 del 22 luglio.

Saranno poi allestite nuove aree di sosta a pagamento a servizio della manifestazione. In particolare il parcheggio di piazza Curatone sarà riservato ai diversamente abili. Posti auto a servizio saranno riservati al parcheggio della stazione, in viale Giusti e al Mercato ortofrutticolo.

Dalle 8 del 21 luglio fino alle 7 del 22 luglio si potrà parcheggiare al Palatucci dove scatta il divieto di accesso e sosta ai bus turistici. Si potrà parcheggiare anche al parcheggio del Campo Coni, nel quale sarà consentito l’accesso e la sosta ai veicoli dei visitatori dell’area cimiteriale con disco orario della durata di due ore. I bus turisti potranno sostare invece in viale Luporini.