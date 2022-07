Concerti sugli spalti, sfalciato un tratto del corridoio ecologico del fossato

Nel pomeriggio di oggi (16 luglio) è stata sfalciata una piccola porzione del corridoio ecologico lungo il fossato delle Mura negli spalti del baluardo San Paolino alla confluenza con il canale Piscilla. L’intervento consentirà la realizzazione di un ponte mobile obbligatorio per la sicurezza dell’area concerti.

L’operazione è stata decisa dopo un sopralluogo effettuato dall’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani con la dirigente Antonella Giannini e i tecnici del Comune e la biologa Arianna Chines, che si occupa della gestione e tutela del corridoio ecologico sugli spalti.

Durante il sopralluogo è stato scelto il punto idoneo e le modalità corrette di intervento per non arrecare disturbo all’ecosistema del fossato. La vegetazione acquatica e quella a pelo d’acqua non saranno toccate. Esternamente alla sponda per una lunghezza di circa 15 metri sarà operato un taglio della vegetazione erbacea con un operatore a terra che verificherà l’assenza di nidi. Il ponte sarà rimosso subito dopo la fine dei concerti.