Fervono gli ultimi preparativi nell’area palco del Lucca Summer Festival allestita sugli spalti delle Mura. Si continua a lavorare agli ultimi dettagli in vista della prima apertura dei cancelli che avverrà il prossimo mercoledì (20 luglio) per il concerto di Zucchero. C’è grande attesa per un ritorno della musica sotto le Mura, dopo lo stop di due anni a causa della pandemia.

Anche ieri gli operai e i tecnici hanno lavorato per allestire lo spazio: ormai è tutto pronto per accogliere le migliaia di fan che saranno in città non solo mercoledì ma anche giovedì (21 luglio) per assistere alla tappa lucchese del tour di Blanco, vincitore dell’ultimo festival di Sanremo con Mahmood.

Intanto, si mettono a punto gli ultimi dettagli sul piano della sicurezza e della logistica, che prevedono non solo chiusure di strade (viale Carducci, ad esempio, sarà off limits per tutta la durata dei concerti) ma anche percorsi consigliati per l’accesso degli spettatori per gestire al meglio gli eventi.

Per chi è in possesso di un biglietto con posto in piedi l’organizzazione sta suggerendo un percorso consigliato per evitare che tutto il pubblico faccia accesso da viale della Repubblica. Per chi ha questo ticket è consigliato l’accesso provenendo dalla rotatoria di viale Europa, all’intersezione con viale Carducci. Per chi arriva dalla stazione o dalle aree di sosta in questa zona, può accedere al centro da Porta San Pietro, raggiungere via Vittorio Emanuele e quindi piazzale Verdi, uscendo da porta Sant’Anna e raggiungendo da qui i cancelli dell’area spettacoli sotto le Mura.

Per il concerto di Blanco chiuderà anche viale Europa: lo stop sarà dalle 9 del 21 luglio fino al termine del concerto. Viale Carducci, invece, sarà off limits dalle 6 del 20 luglio fino alle 7 del 22.

Sul fronte della sosta, nel dettaglio, da domani (18 luglio) al 22 luglio scatta il divieto di sosta con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione e dei mezzi di servizio Metro srl nel parcheggio Palatucci. Scatta negli stessi giorni anche il divieto di transito veicolare e pedonale sulla sortita al baluardo Santa Maria, e nel tratto di collegamento tra la sortita al baluardo e il sottopasso ciclopedonale di viale Carducci.

Dalle 8 del 19 alle 8 del 22 scatta il divieto di sosta con rimozione coatta e l’istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale in via Francesco Carrara, nel tratto compreso tra piazza della Caserma e l’intersezione con via Vittorio Veneto, compreso il tratto a margine della scarpata delle Mura e quello antistante e retrostante l’ex palazzo di Giustizia. Stesso provvedimento in via della Caserma e in via della Mano. Viene poi istituita l’inversione del senso di marcia in via della Corticella e in via della Caserma con direzione di marcia piazza San Romano-Corso Garibaldi.

Lo stop alle auto e ai pedoni in viale Carducci, nel tratto compreso tra viale della Repubblica e la rotatoria di viale Europa scatta dalle 6 del 20 luglio alle 7 del 22. Stesso provvedimento riguarda viale della Repubblica, tra piazzale Risorgimento e viale Carducci, oltre che in viale Cavour, nel tratto tra viale Carducci e piazzale Risorgimento, dove ci sarà anche il divieto di sosta con rimozione coatta.

Dalle 9 del 21 fino al massimo alle 3 del 22 luglio scatta invece il divieto di transito alle auto in viale Europa, tra l’intersezione con via Bandettini e la rotatoria all’intersezione con il viale Carducci, che ugualmente resterà chiuso salvo che ai residenti, così come via Nieri che sarà interdetta tra la rotatoria di viale Europa e la rotatoria di piazzale Italia.