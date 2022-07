Lucca Summer Festival, D’Alessandro incontra la nuova giunta “rock”: ecco il piano sicurezza e viabilità per i concerti sugli spalti

“I concerti sono importanti e devono rimanere”. È una premessa a sciogliere ogni malinteso e ad aprire un nuovo capitolo tra Mimmo d’Alessandro e Mario Pardini, che ora si toglie le vesti dell’imprenditore per guidare una “giunta rock”, come il patron del Lucca Summer Festival ha definito la nuova amministrazione durante il primo incontro con gli assessori Giovanni Minniti, Nicola Buchignani e Fabio Barsanti.

L’occasione è la presentazione del piano logistico di viabilità e sicurezza in vista dei tre concerti del Lucca Summer Festival che si terranno sugli spalti delle Mura a partire da mercoledì (20 luglio) con Zucchero per proseguire il giorno successivo (21 luglio) con Blanco e chiudersi il 31 luglio con Justin Bieber. Maxi-eventi che vedranno arrivare in città migliaia di persone e che, come ogni anno, saranno quindi accompagnati da una serie di misure atte a garantirne la sicurezza.

Motivo questo per cui, per la prima volta, i biglietti dei concerti di Blanco (per il quale sono attese 40mila persone) e Justin Biber, sono stati ancorati a specifici parcheggi, in modo tale da dividere gli ingressi all’area dell’evento in due percorsi distinti a priori e mantenere i flussi separati, in entrata e in uscita, già a partire dai caselli autostradali dove è stata consigliata l’uscita a Capannori o a Lucca ovest a seconda della tipologia di biglietto.

“Sono convinto che eventi di questo tipo siano importanti per la città e devono crescere e rimanere, ovviamente valutando sempre l’impatto che possono avere sul territorio – ha sottolineato il primo cittadino -. So di cosa si parla quando si parla di organizzare manifestazioni che attraggono migliaia di persone, essendo stato per anni ai vertici del Lucca Comics, e per questo non posso che essere grato a Mimmo, agli uffici, ai volontari e a tutti coloro che garantiscono la sicurezza, sia in termini di logistica che di servizi per i visitatori. So anche che questo richiede un sacrificio ai cittadini, ai quali chiedo di avere pazienza in questi tre giorni per le modifiche alla viabilità che sono state ritenute fondamentali e necessarie”.

“Sono contento di avere un sindaco che sa di cosa si parla – ha risposto D’Alessandro – che conosce il sacrificio e l’impatto economico che lasciano manifestazioni di questo tipo alla città. Mi auguro che il Lucca Summer Festival possa continuare a crescere e credo che così sarà: anche Puccini, da lassù, sarebbe felice di avere questa nuova giunta rock“.

Per quanto riguarda il 20 luglio, per il concerto di Zucchero, le aree di sosta e parcheggio per gli spettatori saranno localizzate alla stazione e nelle zone limitrofe, come anche il 21 e 31 luglio per i concerti di Blanco e Justin Bieber. In questi ultimi due casi saranno però aggiunti il parcheggio Palatucci al Campo Coni (con spostamento sosta e fermata bus turistici) e un percorso pedonale tra le aree di sosta e gli ingressi ai comparti A e B area spettatori a Campo Balilla. Il costo del parcheggio sarà di 15 euro giornaliero. A differenza di viale Carducci – che sarà chiuso al traffico veicolare dalle 6 del 20 fino alle 7 del 22 luglio – viale Europa chiuderà solo il 21 luglio, a partire dalle 00.00 e fino a fine concerto. Entrambi i giorni saranno chiusi anche la sortita di San Paolino e il sottopasso pedonale di San Concordio, che sarà accessibile fino alle 20,30 per i portatori di handicap. Dal 20 luglio alle 14, fino al 22 luglio alle 7 è prevista la chiusura al traffico veicolare di Porta San Pietro, il divieto di sosta e transito nell’area di prefiltraggio da piazzale Risorgimento fino a via Montanara, il divieto di sosta nella zona stazione e in viale Giusti. Dal 20 luglio alle 14 fino al 21 luglio alle 3 e dal 21 luglio alle 12 fino al 22 luglio alle 7 verrà disposto un divieto di transito nella zona stazione che consentirà comunque ai pedoni di accedere ai servizi (farmacia, stazione etc).

“Abbiamo consigliato via email dei percorsi di accesso e uscita ai possessori di biglietto, in modo tale da indirizzarli già in una determinata direzione – spiegano dalla logistica del Summer Festival -, questo consentirà di avere dei sensi unici naturali con 15 mila persone nella zona ovest, dove con l’aggiunta del Palatucci sono calcolati 1200 parcheggi, e 25 mila nella zona est, dove invece ce ne sono 1500/700. A chi verrà è anche stata suggerita l’uscita del casello da prendere: Lucca ovest per la zona ovest (A) e Capannori per la zona est (B). Oltre a questo durante il pomeriggio proietteremo alcuni video per suggerire i percorsi pedonali sui quali avremo comunque impegnati il doppio degli operatori suggeriti dalla legge. Abbiamo anche studiato un ‘piano acqua’ per distribuire bottigliette ai giovani e giovanissimi che si calcola arriveranno già la sera prima del concerto di Blanco, grazie anche al lavoro dei volontari di protezione civile”.

Per quanto riguarda i parcheggi da oggi (18 luglio) al 22 luglio il parcheggio Carducci sarà riservato a uso esclusivo dell’organizzazione del

concerto e la sortita del baluardo di Santa Maria resterà chiusa, salvo il carico-scarico che sarà consentito dalle 5 alle 9 all’interno del centro storico. La sosta per i residenti sarà gratuita negli stalli blu delle aree predisposte a partire dalle 8 di domani (19 luglio), mentre sarà in vigore il divieto di transito in via Carrara e limitrofe fino al 22 luglio. I titolari degli abbonamenti Metro dei parcheggi occupati durante gli eventi potranno parcheggiare liberamente negli stalli blu del territorio ad eccezione del centro storico e dei parcheggi, esponendo l’apposito tagliando. Per chi verrà in treno il Gruppo Ferrovie ha messo a disposizione cinque treni speciali la sera del concerto di Blanco mentre per Zucchero sono previsti tre bus sostitutivi in piazzale Ricasoli.

Confermato anche il concerto di Justin Bieber, per il quale saranno adottate le stesse misure in atto con Blanco.