Vivere il Centro Storico: “Una città monumentale sacrificata sull’altare del Summer Festival”

“Una città monumentale sacrificata sull’altare del Summer Festival”. La pensa così il comitato Vivere il Centro Storico

“Per un mese e mezzo la Piazza Napoleone viene ridotta nelle condizioni che tutti possiamo vedere, coperta da palchi e da gradinate, nonché da una impressionante sfilza di bagni chimici, viene completamente alterata nella sua essenza monumentale – dice Vcs – Gli spazi della Provincia in questo periodo sono inutilizzabili. Tempo fa avevamo richiesto di avere la sala Tobino per una conferenza e ci venne risposto negativamente perchè durante il Summer Festival questa doveva rimanere a disposizione della manifestazione. Il cortile degli Svizzeri è diventato la sede del catering della manifestazione. Gli spalti delle Mura sono stati coperti con il materiale inerte e sarà interessante vedere per quanto tempo i lucchesi dovranno sopportare questo scempio, peraltro del tutto legale in quanto approvato dalla Soprintendenza. Il fosso è coperto con strutture metalliche che sono un pugno nell’ occhio”.

“Quest’anno – prosegue Vcs – si provvederà anche alla sfalciatura di un tratto del corridoio ecologico per consentire alla installazione di un ponte che servirà come uscita di sicurezza, confermando così che se bisogna arrivare a questo l’ex campo Balilla non è il luogo adatto per fare queste manifestazioni. Che dire poi della novità commerciale di quest’anno con la somministrazione di bevande? Il Summer Festival potrà vendere, oltre ai vari gadget, magliette eccetera, anche le bevande sottraendo così un introito importante ai locali della piazza i quali, durante le manifestazioni, non potranno accogliere i loro clienti abituali per via delle transenne, ma saranno spettatori dei lucrosi affari della manifestazione che venderà quelle migliaia di bevande che invece gli anni scorsi vendevano loro”.

“Ci auguriamo che l’espansione del Summer Festival non continui ulteriormente magari allargando l’offerta ad altri articoli come pizza e panini sottraendo così ulteriori risorse alle attività lucchesi – dice Vcs – Ci stupisce che le associazioni di categoria non abbiano avuto niente da ridire a questo proposito, anzi a dire il vero non ci stupisce neanche più di tanto visto quello che è successo con il progetto Coima all’ex Manifattura, dove si prevedeva la costruzione di un centro commerciale che avrebbe annientato moltissime attività commerciali del centro storico e che non registrò alcuna opposizione da parte delle associazioni dei commercianti“.