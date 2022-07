Autolinee Toscane, il nuovo gestore di trasporto pubblico regionale, dopo un lungo contenzioso durato anni, inizia ad investire e anche a Lucca se ne vedono i primi benefici.

Ad essere rinnovata sarà la biglietteria di piazzale Verdi e anche il parco mezzi, con nuovi bus che rispettano gli standard di sostenibilità ambientale. Saranno 44 i mezzi in più che saranno suddivisi tra Lucca, Livorno e Pisa.

Alla presentazione che si è tenuta stamani (20 luglio) in piazzale Verdi e poi successivamente al deposito degli autobus in viale Luporini, hanno partecipato i vertici di Autolinee Toscana, il presidente Gianni Bechelli, il direttore generale e Jean-Luc Laugaa, il settore commerciale di Iveco Bus, Giorgio Zino, direttore commerciale Europe Iveco Bus e Tiziano Dotti, direttore commerciale Italia Iveco Bus. Non è mancata la presenza delle istituzioni, per la Regione Toscana c’era l’assessore Stefano Baccelli e per il comune di Lucca, il vicesindaco Giovanni Minniti.

“Oggi un’azienda che compie degli investimenti, vuol dire che è un’azienda che ci crede, che crede nell’innovazione crede nel futuro – dichiara in vicesindaco di Lucca, Giovanni Minniti –. Noi siamo molto contenti che Autolinee Toscane stia investendo sul parco dei bus di Lucca, perché vuol dire che crede nel progetto di mobilità e il trasporto pubblico è di fondamentale importanza per quanto riguarda ogni individuo e tutta la comunità di Lucca. Con i nuovi mezzi, sostenibili, ecologici e di nuova generazione, sicuramente Lucca, nel trasporto pubblico, sarà un’eccellenza. Quindi l’amministrazione comunale è molto soddisfatta di questa presentazione e lo pubblicizza in maniera positiva”.

Anche l’assessore regionale Stefano Baccelli è positivo su questi nuovi investimenti messi in campo da Autolinee Toscane: “ Per Lucca e per il nostro sistema di trasporto pubblico, una biglietteria ammodernata e nuovi mezzi, sono i primi segnali forti del contratto siglato con Autolinee Toscane, abbiamo passato lunghi anni di contenzioso, stiamo passando una fase, quella almeno più acuta di pandemia e finalmente vediamo i risultati di questo nuovo contratto – dice l’assessore -. Nella dimensione regionale alla fine, ci saranno qualcosa come 2000 nuovi bus, su 2600 operativi e andremo avanti soprattutto immettendo bus elettrici, ibridi, anche ad idrogeno. Questo, insieme all’innovazione tecnologica, dai sistemi di rilevamento della posizione dei bus, delle paline elettroniche, alla nuova app che è già in funzione, dovrà servire a rendere davvero alternativo l’utilizzo del trasporto pubblico locale, rispetto all’utilizzo dei propri veicoli privati. Non da ultimo inoltre, un’integrazione tra gomma e ferro. Proprio pochi giorni fa ho incontrato sia i dirigenti Trenitalia che quelli di Autolinee, per chiedere loro di ragionare in termini complementari e non concorrenziali. Quindi intermodalità e un servizio pubblico che funzioni meglio per i cittadini toscani”.

I nuovi mezzi per il trasporto pubblico avranno un’alimentazione tradizionale a diesel, però hanno tutte le carte in regola per poter essere definiti sostenibili da un punto di vista ambientale.

“In genere i bus nuovi, anche se hanno un’alimentazione tradizionale, hanno comunque un’emissione nell’atmosfera pari allo 0,7 dell’intero trasporto cittadino. Per cui – spiega il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli -, anche se sicuramente migliorabile, non sono di certo il problema centrale dell’inquinamento delle città. Questi nuovi mezzi hanno ulteriori elementi, sono più efficienti, hanno più passeggeri a bordo e tolgono dalla strada automobili e questo comporta un salto ecologico positivo, un consumo ridotto di investimenti e molto altro.

Quanti sono gli investimenti che sta facendo autolinee toscane sui nuovi mezzi?

“Abbiamo anticipato nell’acquisizione circa 40 milioni di investimento che porta a oltre 200 autobus nei primi due anni – prosegue il presidente di Autolinee Toscane -. Perché abbiamo insistito tanto su questo punto, nel rinnovare il parco macchine, così come abbiamo lavorato tantissimo per recuperare il livello di occupazionale? Perché in realtà il servizio poi alla fine è fatto di uomini e mezzi. Eravamo sotto di quasi 300 persone dal punto di vista occupazionale, ne stiamo assumendo circa 220, questo senza il turnover. Rinnovare il pacco vuol dire migliorare il servizio, avere più persone che possono svolgerlo, saltano meno corse e si può garantire un servizio sempre più efficiente”.

Quali sono le caratteristiche tecniche e le migliorie che questi nuovi mezzi possono apportare nel servizio di trasporto pubblico?

“Sicuramente, prima di tutto c’è l’impatto ambientale, questi sono mezzi euro 6, step E, quindi l’ultimo step tecnologico dal punto di vista della tutela dell’ambiente delle missioni – precisa Giorgio Zino, direttore commerciale Europe Iveco Bus -. Poi ci sono tutte quelle migliorie che riguardano il comfort del passeggero, quindi: l’aria condizionata potenziata, i sistemi automatici di bigliettazione, i sistemi di controllo del mezzo. Questi motori chiaramente, garantiscono un miglioramento dei consumi rispetto ai motori precedenti anche in termini economici.

“Ormai si tende a ingessare un po’ tutto sistema nel vedere le tecnologie più innovative come l’elettrico, piuttosto che l’idrogeno – aggiunge Tiziano Dotti, direttore commerciale Italia Iveco Bus -. Sicuramente il primo obiettivo che dobbiamo avere, tutti gli operatori e non, è portare le persone sugli autobus. Perché la maggior parte degli agenti inquinanti derivano dal trasporto privato, quindi portando le persone sull’autobus e mettendo autobus nuovi con comfort importanti, sicuramente contribuiamo in questo e di conseguenza anche nella migliorare le emissioni in atmosfera e la circolazione nelle città”.