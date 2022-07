Lucca Comics and Games, via alla vendita dei biglietti scontati

L’attesa è finita: dalle 16 di oggi (21 luglio) sarà possibile acquistare i biglietti early bird di Hope, l’edizione 2022 di Lucca Comics & Games, che si terrà dal 28 ottobre al 1 novembre prossimi.

Un’occasione assolutamente da non perdere: l’acquisto dei biglietti a un prezzo scontato (pari al 2021) sarà valido unicamente da oggi a giovedì 4 agosto. Due settimane per assicurarsi l’accesso al festival più atteso dalle community legate al fumetto, gioco, videogioco, narrativa fantasy, manga, anime, cinema d’animazione, serie tv, cosplay, acquistando sia i biglietti giornalieri sia tutte le tipologie di abbonamento da due, tre, quattro e cinque giorni. Il link per l’acquisto è questo: clicca qui.

Dopo questa prima “finestra” esclusiva, la biglietteria online riaprirà il 1 settembre: da quella data sarà possibile acquistare con il listino 2022 tutte le tipologie di biglietto, compresi quelli per i Level Up Fan, quelli con sconto comitiva e i biglietti in prelazione per chi nel 2021 ha acquistato le Bag of Lucca.

Lucca Comics & Games, con prudenza e attenzione per la sicurezza dei propri visitatori, ha deciso di adottare misure di autocontenimento nell’emissione dei biglietti, pertanto il tetto massimo di biglietti vendibili è stato fissato a 55.000 per la singola giornata, rispetto a una superficie espositiva della manifestazione 2022 superiore a quella del 2019 (in cui il ticketing cap era settato sugli ormai consueti 90.000 per giorno).

Qualora le condizioni generali e le normative vigenti lo permettessero, si valuterà un eventuale ampliamento di questo limite.

Come per tutte le manifestazioni pubbliche e gli eventi, saranno applicate le normative anti-Covid vigenti al momento della manifestazione.

Il listino prezzi di Lucca Comics and Games

Per informazioni sui biglietti si prega di telefonare al numero: +39 041 2719009

Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18; sabato e domenica chiuso.

In alternativa scrivere a luccacomics@vivaticket.com oppure ticketing@luccacomicsandgames.com