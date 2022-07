Pasquini nella giunta della Camera di Commercio: “Un importante risultato”

Esprime grande soddisfazione Confcommercio di Lucca e Massa Carrara, attraverso le parole della direttrice Sara Giovannini, della giunta e del consiglio direttivo, nell’apprendere la notizia della composizione della giunta della neonata Camera di Commercio di Lucca, Massa Carrara e Pisa al cui interno figura anche il nome del presidente di Confcommercio Rodolfo Pasquini.

“Un importante attestato – affermano i vertici di Confcommercio – del ruolo di primo piano e del valore del lavoro svolto sin qua dalla nostra associazione, in una fase storica molto complicata per le tante e note problematiche provocate dall’emergenza sanitaria, prima, e dalla guerra in Ucraina, poi”.

“Confcommercio – prosegue la nota – intende impegnarsi al massimo per fornire il proprio attivo contributo nel percorso di crescita e sviluppo del neonato ente camerale e dei territori che esso rappresenta. Al nostro presidente Pasquini e a tutti gli altri componenti della nuova giunta della Camera di Commercio di Lucca, Massa Carrara e Pisa le più sincere congratulazioni e l’augurio di un buon lavoro, di fronte alle tante e delicate sfide che i nostri comparti ci mettono davanti”.