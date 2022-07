Cresce la febbre per il concerto di Blanco, in programma questa sera (21 luglio) sugli spalti delle Mura. Fin dalle prime ore del mattino i fan del vincitore con Mahmood dell’ultimo festival di Sanremo hanno iniziato la pacifica invasione di Lucca.

In arrivo con i treni o in auto, in molti hanno già iniziato a concentrarsi ai cancelli dell’area spettacoli all’ex campo Balilla, che apriranno alle 14.

Intanto, questa mattina è stato chiuso al traffico il tratto di viale Europa, dall’incrocio con via Bandettini fino alla rotatoria con viale Carducci che ovviamente è off limits alle auto. Per il concerto di questa sera sono attesi circa 40mila spettatori.

Fin dalle prime ore del mattino non sono mancati disagi per il traffico sulla circonvallazione, con code e incolonnamenti in entrata e in uscita dalla città.