Alla scuola Da Vinci d’estate si impara a cucinare

Si è concluso il corso di cucina alla scuola Da Vinci, svolto all’interno del Piano Estate 2022.

I ragazzi che hanno preso parte all’attività hanno così spiegato la loro attività

“Il corso di cucina, organizzato dall’istituto Ungaretti di Lucca nel periodo estivo per gli alunni della scuola, offre, a tutti noi partecipanti – dicono – la possibilità di imparare l’arte culinaria e di dilettarsi con essa, indipendentemente dal fatto che l’alunno sia più o meno dotato nell’attività. Questo corso ha la durata di una settimana con orario 8-14 e si svolge nei locali della scuola stessa. La mattina inizia con la spesa: noi ragazzi , una volta giunti a scuola, veniamo accompagnati dalle insegnanti al supermercato, per comprare l’occorrente giornaliero per cucinare. Qui gli ingredienti da acquistare vengono suddivisi tra noi partecipanti così che ciascuno di noi dovrà prendere uno o più oggetti assegnati. Per noi è molto divertente girare tra gli scaffali per cercare i prodotti in offerta e quelli di maggiore qualità”.

“Una volta rientrati a scuola, seguendo la ricetta – proseguono gli alunni – le professoresse spiegano e ci mostrano cosa dobbiamo fare, e ci vengono divisi i ruoli. E così dopo aver pesato gli ingredienti, la ricetta del giorno comincerà a prendere forma. E mentre il cibo cuoce, le professoresse ci lasciano scegliere la ricetta del giorno successivo e così viene anche preparata la lista della spesa contenente gli ingredienti necessari. Ogni giorno si cucina qualcosa di diverso, la cui preparazione può essere più o meno difficoltosa. Quando tutto è cotto arriva la prova del lavoro svolto: l’assaggio. E poi prima di lasciare la scuola si provvede alla pulizia della cucina”.

“Questo corso – concludono – è molto apprezzato da noi ragazzi; sia perché è un’occasione per ritrovarsi durante il periodo estivo, ma anche perché permette di imparare cose nuove (ad esempio come organizzare la lista della spesa, scegliere i prodotti al supermercato e come cucinarli) e soprattutto aiuta noi studenti a capire come lavorare assieme collaborando l’un l’altro. Un altro fattore importante che possiamo imparare dalle lezioni, è l’inclusione di tutti noi componenti senza prendere in considerazione la bravura di ognuno. Secondo tutti noi è una bella esperienza che dovrebbero provare tutti”.