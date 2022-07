Va avanti il lavoro del mercato ortofrutticolo di Pulia. Questa mattina (22 luglio) la giunta Pardini ha incontrato gli operatori e, insieme ai tecnici, ha deciso di prolungare la deroga, con scadenza fissata al 31 luglio, fino alla fine dell’anno.

Ma la struttura, anche se attualmente agibile, è fatiscente e l’amministrazione è al lavoro per un progetto che possa riqualificarla e valorizzarla.

Questo il resoconto dell’assessore Fabio Barsanti: “Questa mattina ho incontrato, assieme al sindaco Mario Pardini e all’assessore alle attività produttive Paola Granucci, gli operatori del mercato ortofrutticolo di Pulia, rispettando quanto detto prima delle elezioni e su urgente richiesta loro. Per prima cosa, con la presenza dei tecnici, abbiamo immediatamente deciso di prolungare la deroga, in scadenza il 31 luglio, che consentirà loro di lavorare. Ci siamo inoltre confrontati sul futuro dell’area, che dovrà essere immaginata dall’attuale giunta e che dovrà essere integrata con la città garantendo il futuro del mercato, e migliorando la fruibilità e la valorizzazione di quella che è una componente fondamentale per l’intero territorio. Ascolto, partecipazione, sintesi e azione. Questi saranno i capisaldi per un cambiamento reale nell’amministrare la città”.