Trasferta a Castel del Monte per il gruppo vocale lucchese Il Baluardo

Importante trasferta per Il Baluardo gruppo vocale lucchese.

Sabato (23 luglio) alle 18,30 sarà in concerto a Castel del Monte (L’Aquila), comune inserito ne I Borghi più belli d’Italia. Invitato dal Comune di Castel del Monte in collaborazione con la corale Fonte Vetica (ed è la terza volta dopo il 2002, 2008 e 2022) parteciperà alla 24esima rassegna corale Sulle ali del bel canto.

La corale Fonte Vetica è diretta dal maesto Luciano Bologna e accompagnata dai fisarmonicisti Paolo Bernabei r Gabriele Di Pasquale.

Il Baluardo è accompagnato al pianoforte dal maestro Lorenzo Corsaro e diretto da Elio Antichi. Sono previsti brani a cori riuniti, sia lucchesi sia abruzzesi. La corale Fonte Vetica sarà a Lucca in concerto in data da stabilirsi per un concerto inserito in Vivi Lucca.