È già aperta la biglietteria on line di Murabila, la mostra mercato del giardinaggio di qualità che si terrà sulle Mura di Lucca dal 2 al 4 settembre prossimi. Parte così la prevendita elettronica per evitare file alla cassa con una novità: fino al 12 agosto sarà possibile acquistare il biglietto singolo giornaliero scontato attraverso i portali web murabilia.com e vivaticket.com.

In attesa della fiera lucchese della botanica e del verde tornano inoltre le serate di Orizzonte Murabilia, il ciclo di webinar gratuiti che per quattro serate dal 28 luglio al 18 agosto coinvolgerà altrettanti esperti pronti a svelare i segreti, le curiosità e le opportunità nella gestione dell’orto e del giardino. Uno spazio che sarà utile per confrontarsi e riflettere sulla funzione del verde per la nostra qualità della vita. Gli incontri inizieranno alle ore 21 in punto e vedranno la possibilità di interagire con i relatori. Per partecipare è necessaria l’iscrizione tramite la pagina web dedicata su murabilia.com

Si parte giovedì (28 luglio) con Carlo Pagani il ‘maestro giardiniere’, il protagonista di tante trasmissioni televisive e pubblicazioni divulgative, nell’incontro dal titolo: Alimentare le piante e crescerle – come, quando e perché un viaggio a tutto tondo sull’alimentazione delle piante, fatta non solo di concime generico ma di molti micro elementi, una scienza molto ’empirica’ per tanti appassionati, il vero punto di svolta per capire, evitare gli errori ed ottenere ottimi risultati.

Giovedì (4 agosto) incontro con l’agronomo Giovanni Poletti che affronterà un tema molto dibattuto in questi anni: L’Albero Urbano: stirpe guerriera – quanto sono ospitali le città verso gli alberi? una riflessione sull’importanza del verde pubblico ma anche sulla necessità di comprendere le esigenze dei ‘giganti verdi’, scegliere specie adatte e gestibili per ogni contesto urbanistico e architettonico.

Giovedì 11 agosto sarà la serata in compagnia della garden designer e capo redattrice di Ville e Giardini Elisabetta Pozzetti – in Il giardino, uno sguardo oltre – esempi di spazi verdi in contesti geografici climatici, agronomici e culturali lontani. Un viaggio in giro per il mondo per scoprire architetture verdi realizzate con piante e sensibilità estetiche molto differenti dalle nostre.

Chiude il ciclo di incontri il 18 agosto uno dei più apprezzati creatori giardini italiani Maurizio Usai parlerà di risparmio di risorse ed estetica verde con Waterwise doesn’t mean dry – ossia irrigare un giardino in modo sostenibile e sensato, dopo tanti anni di esperimenti e risultati il punto su come risparmiare acqua nei giardini mediterranei scegliendo piante adatte e soluzioni tecniche e ambientali ingegnose.

Murabilia da quest’anno inaugura una nuova collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lucca i cui rappresentanti faranno parte delle giurie che valuteranno ed eventualmente premieranno le migliori realizzazioni estetiche degli espositori della mostra mercato lucchese.