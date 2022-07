Rally e maxiconcerto di Justin Bieber, i bus cambiano percorsi e orari

A seguito della 57esima edizione del Rally Città di Lucca Autolinee Toscane informa che vi saranno alcune modifiche nei tragitti dei propri bus nell’area di Lucca e dintorni.

Le linee interessate ai cambiamenti saranno: Bagni di Lucca – Villa: E10, E45, E44, E47, E46; Mutigliano: 57; Lucca: E2, E3, E5; Lam Blu: 55, 57, 59, 63, 67; Boveglio: E21

Le modifiche previste divise per zona

Lucca: Dalle 9 alle 16,30 di sabato (30 luglio) saranno chiusi al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia via Catalani e via Giminiani; pertanto, le corse interessate effettueranno le seguenti variazioni ai percorsi: Linee 55 – 57 – 59 – E2 provenienti da Sant’Anna: da viale Puccini, viale Einaudi, via Pisana da piazzalle Italia percorsi regolari; Linee 5 – Lam Blu provenienti da Sant’Anna: da via Catalani, via Pisana, alla rotonda di piazzale Italia SX viale Luporini indi regolare. Linee 55 – 57 – E3 – E2 provenienti da piazzale Verdi: da viale Luporini proseguono su via Pisana, destra viale Einaudi, sinistra viale Puccini indi regolare. Linee 67 – E3 provenienti da piazzale Verdi: da viale Luporini proseguono su via Pisana indi regolare; Linea 63 proveniente da piazzale Verdi: proseguono su viale Luporini indi regolare.

Linee 5 – Lam Blu provenienti da piazzale Verdi: da viale Luporini destra via Pisana, sinistra via Catalani indi regolare.

Mutigliano: Domani (29 luglio) dalle 15 alle 20,30 e comunque fino al termine del passaggio delle vetture in gara, sarà istituito il divieto di transito in via delle Foreste e via della Chiesa X, pertanto le corse interessate effettueranno le seguenti variazioni ai percorsi:

Linea 57 Ponte alla Maddalena – piazzale Verdi corsa delle 15,20: da via Provinciale di Camaiore svolta a sinistra su via delle Querce dove attende l’orario, indi regolare. Linea 57 P. le Verdi – Mutigliano corsa delle 20,10: effettua il capolinea alla fermata in via delle Querce dove attende l’orario. Linea 57 Mutigliano – Carignano corsa delle 20,39: da via delle Querce sinistra via Provinciale di Camaiore, indi regolare.

Bagni di Lucca Villa: Dalle 14,30 di sabato (30 luglio) alle 20 di domenica. Linee E10-E45 direzione Fornoli-Bagni di Lucca: Giunti su Via Roma all’intersezione con via Wipple si prosegue sulla stessa (istituzione del doppio senso di circolazione), fino a raggiungere il capolinea di piazza Salvo D’Acquisto. Linee E10-E45 Bagni di Lucca-Fornoli: dal capolinea di piazza Salvo D’Acquisto, via Marion Crawford, via Wipple, indi percorso regolare. Linee E44 in entrata a Bagni di Lucca: corse limitate in piazza Salvo D’Acquisto dove effettuano capolinea. Linee E44-E47 in uscita da Bagni di Lucca: da piazza Salvo d’Acquisto, destra via Crawford, Via Wipple, prosegue a su via Casalini (istituzione del doppio senso di circolazione), via Umberto I, indi regolare. Linea E46 in uscita da Bagni di Lucca: da Piazza Salvo d’Acquisto, via Crawford, via Wipple, prosegue su via Casalini (istituzione del doppio senso di circolazione), via Marconi, indi regolare

Montefegatesi: Dalle 13,50 alle 23 di sabato 30 luglio sarà istituito il divieto di transito veicolare in via della Controneria, pertanto saranno soppresse: Linea E46 delle 18,30 Bagni di Lucca – Montefegatesi e la Linea E46 delle 19,25 Montefegatesi – San Cassiano.

Boveglio: dalle 13,15 alle 17,15 e dalle 19,45 a fine turno di sabato 30 luglio sarà istituito il divieto di transito veicolare su un tratto della provinciale 55, pertanto: Linea E21 Pescia – La Torre delle 13 e delle 18: corse limitate al bivio tra la provincile 55 e via della Torbola. Linea E21 La Torre – Pescia delle 14,30 e delle 18,55: le corse riprendono l’orario dalla fermata in via Cartiere Bivio Pariana

Inoltre, in occasione dello svolgimento sugli spalti delle mura urbane, ex Campo Balilla, del concerto di Justin Bibier nell’ambito del Lucca Summer Festival, dato che sarà istituito il divieto di transito del viale Carducci dall’intersezione con il viale Cavour/viale Repubblica e la rotatoria con il viale Europa esclusa; dalle 7 del 30 luglio fino alle 7 dell’1 agosto si renderanno necessarie modifiche alla normale circolazione dei propri bus e che tutte le corse non raggiungeranno la stazione ferroviaria di Lucca.

Le linee che subiranno cambiamenti

Linee urbane 5, 6, 51, 53, 57, 59 Lam Blu – Lam Rossa; Linee extraurbane DD, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E14, E22.

Per quanto riguarda invece le linee E5, E4, E10, E11, E12, E13, E14, 59, 51, 53 e 57 provenienti da via Civitali e dal Foro Boario corse regolari fino a via Carlo del Prete alla rotatoria sinistra via Barsanti e Matteucci, via delle Tagliate, via dei Cavalletti, viale Papi, piazzale Verdi.

Dirette a via Civitali e al Foro Boario con transito da Viale Carducci da piazzale Boccherini destra viale Papi, viale Carlo del Prete, dalla rotonda del Giannotti regolare.