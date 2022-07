Nuovo appuntamento con i balestrieri lucchesi che tornano in azione sui campi di tiro organizzando la quarta edizione della Giostra Ghibellina.

Il nome del torneo si ispira al noto condottiero lucchese Castruccio Castracani, ghibellino per eccellenza, che è stato il primo ad utilizzare una ingente forza di balestrieri, composta da lucchesi e genovesi, per marciare su Roma nel 1328 insieme a Ludovico IV il Bavaro, che fu incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero grazie a questa impresa.

Foto 3 di 4







Parteciperanno a questa disfida le compagnie balestrieri aderenti alla Lega italiana tiro alla balestra, provenienti dalle città di Assisi, Pisa, Prarostino, Terra del Sole e Ventimiglia. Alle competizioni parteciperanno circa 70 balestrieri.

L’appuntamento è per domani (31 luglio) al campo tiri della Repubblica di Lucca in via Pattana a Pontetetto, con l’avvio delle gare a partire dalle 15.

Si inizia alla 9,30 con i tiri di prova che andranno avanti fino alle 12. Alle 15 è in programma la gara a squadre su bersaglio piano, alle 16 seguirà quella individuale in corniolo e alle 17 si terranno le premiazioni.

Questo evento sarà il banco di prova della squadra per il prossimo campionato italiano che si disputerà a Chioggia il prossimo 18 settembre, a cui parteciperanno tutte e 12 le associazioni presenti sul territorio nazionale che aderiscono alla Lega Italiana Tiro alla Balestra.