Lucca invasa dai turisti: una buona notizia? Sicuramente sì, ma non è certo un bel biglietto da visita la scena che ieri si è parata davanti a quanti hanno lasciato l’auto al parcheggio dell’ex caserma Mazzini.

I cestini per la raccolta dei rifiuti non svuotati da qualche tempo non riuscivano più a contenere nulla. Così alcuni incivili hanno abbandonato l’immondizia a terra e fra le auto, scatenando le proteste di alcuni utenti.