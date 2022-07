Conto alla rovescia per il gran finale del Lucca Summer Festival con il concerto di Justin Bieber sugli spalti delle Mura. E non mancano già i disagi sul fronte della viabilità. La chiusura infatti dalle 7 di stamani (30 luglio) di viale Carducci ha provocato rallentamenti e code sulla circonvallazione e sulle strade secondarie limitrofe.

Non sono mancati disagi anche per il trasporto pubblico locale, a causa delle deviazioni delle navette. A sottolineare il problema è stato Giovanni Regali, sindacalista Cub Trasporti: “Non comprendiamo perché per un concerto si debba bloccare una intera città. Sarebbe stato necessario coinvolgere i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori dell’azienda di trasporto pubblico locale nel prendere decisioni su riduzioni e deviazioni delle corse. Non siamo contro i grandi eventi, anzi. Crediamo però che sia questa amministrazione che quella precedente abbiano sbagliato: in occasione di questi eventi le navette andrebbero incrementate non ridotte. Ci sono tante persone che devono utilizzarle e che oggi non sanno come fare. C’è il parcheggio dell’ospedale che è strapieno di auto e gli autisti non sanno dove fermarsi, per non parlare della pensilina alla stazione dove c’è un semaforo che rende pericolosa ogni discesa. Lucca è molto indietro su questo fronte rispetto ad altre città toscane. Sarebbe necessario che gli enti locali incentivassero l’uso del trasporto pubblico locale”.

Chiusi anche la sortita di San Paolino e il sottopasso pedonale di San Concordio, che sarà accessibile fino alle 20,30 per i portatori di handicap. Chiusa anche la cortina delle mura sarà chiusa. Dalle 8 di domani (31 luglio) è prevista la chiusura al traffico veicolare di Porta San Pietro, il divieto di sosta e transito nell’area di prefiltraggio da piazzale Risorgimento fino a via Montanara, il divieto di sosta nella zona stazione e in viale Giusti. Dalle 12 del 31 luglio verrà disposto inoltre un divieto di transito nella zona della stazione in viale Giusti.

Non chiuderà invece viale Europa.

Per quanto riguarda le aree di sosta e di parcheggio da ieri (29 luglio) al 2 agosto il Carducci sarà riservato a uso esclusivo dell’organizzazione del concerto e la sortita del baluardo di Santa Maria resterà chiusa. La sosta per i residenti sarà gratuita negli stalli blu delle aree predisposte, mentre sarà in vigore il divieto di transito in via Carrara e limitrofe. Le aree di sosta e parcheggio per gli spettatori saranno localizzate alla stazione e zone limitrofe, e al parcheggio Palatucci. I titolari degli abbonamenti Metro dei parcheggi occupati durante gli eventi potranno parcheggiare liberamente negli stalli blu del territorio, ad eccezione del centro storico e dei parcheggi in struttura, esponendo l’apposito tagliando.