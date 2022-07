Si chiude il Lucca Summer Festival, l’assessora Granucci: “Ci impegneremo per garantire il rispetto dei diritti di tutti”

Si chiude, con il concerto di Justin Bieber, la 23esima edizione del Summer Festival, che dopo due anni è tornato a rianimare il centro storico e gli spalti delle mura.

A commentare l’evento è la neoassessora alle attività produttive, Paola Granucci: “Da oltre vent’anni vivo il Lucca Summer Festival, in parte da spettatrice, in parte da dietro le quinte – dice – Ho visto questa manifestazione crescere, evolversi, cambiare, fino a diventare parte integrante della città. Entrando a far parte di questa nuova amministrazione sono riuscita a comprendere ancor meglio il senso e al contempo le vere grandi difficoltà che intercorrono nella realizzazione di questo fiore all’occhiello cittadino”.

“Una manifestazione che apporta sul nostro territorio – dice l’assessora – un indotto economico di grande impatto, sia sul tessuto commerciale, lavorativo, turistico ed emozionale, un vero e proprio show che tutte le città vorrebbero avere. Tutto può migliorare, e migliorerà, il nostro obiettivo è impegnarci insieme per garantire a associazioni di categoria e cittadini, il pieno rispetto dei diritti e delle necessità. Un’eccellenza, ormai lucchese, un grande evento da preservare e far crescere ancora per gli anni a seguire. L’edizione migliore è quella che deve ancora arrivare. Viva Lucca e il suo festival”.