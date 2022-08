Pulite le erbacce in piazza San Michele.

Dopo le recenti polemiche, con la supervisione dell’assessore Nicola Buchignani, gli addetti alla manutenzione del territorio del Comune hanno ripulito l’area dalle erbe infestanti.

“Con questo intervento – spiega Riccardo Carnicelli, già candidato di Centrodestra per Lucca – la nuova amministrazione ha recuperato una delle piazze a maggior vocazione turistica della città, biglietto da visita per i numerosissimi turisti. Il mio vivo ringraziamento per questa operazione che dimostra sensibilità e attenzione”.