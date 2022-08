Verrà rimosso il monumento all’emigrazione lucchese a Porta Sant’Anna

Sarà rimosso il monumento all’emigrazione lucchese, il monumento dell’artista pietrasantino Stefano Pierotti collocato nel settembre del 2019 all’interno della rotonda davanti a Porta Sant’Anna. La struttura in corten, vincitrice di un concorso internazionale organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e donata alla città attraverso l’associazione Lucchesi nel Mondo per i suoi 50 anni di attività, ha vissuto una storia travagliata.

Dopo meno di due anni, infatti, il suo stesso autore, ha deturpato l’installazione rimuovendo le foglie dell’albero che rappresenta l’elemento centrale della scultura e vergando sulla stessa la scritta Oggi è domenica, domani si muore, una citazione pasoliniana. Lo stesso Pierotti, a maggio scorso, a fronte di un tentativo di ripulitura della scritta, aveva provveduto a riscrivere la parte mancante.

Per provvedere alla rimozione della statua, su richiesta dell’associazione Lucchesi nel Mondo, la stessa che aveva donato la statua dopo il finanziamento ottenuto, è stata interpellata la commissione per il paesaggio per la relativa autorizzazione. Autorizzazione concessa lo scorso 8 luglio con la motivazione che una rimozione non può considerarsi impattante per il paesaggio. Un paesaggio di cui, sia dal punto emotivo sia effettivo, in realtà non aveva mai fatto realmente parte, visti i suoi tre anni scarsi di vita.

Fra le pratiche autorizzate dalla commissione per il paesaggio, nell’elenco del mese di luglio, anche il taglio di una magnolia grandiflora in via Burlamacchi, in pieno centro storico, che sarà “senza reimpianto compensativo”.