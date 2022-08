Nella chiesa di Santa Maria a Colle la messa in ricordo di Monsignor Mansueto Bianchi

Domani (3 agosto) in occasione dell’anniversario della morte del monsignor Mansueto Bianchi, nella chiesa di Santa Maria a Colle – alle 18 – si terrà la santa messa in sua memoria presieduta da monsignor Fausto Tardelli.

Dopo la messa seguirà l’apposizione di due targhe: una in chiesa e una nella casa in cui abitava m,onsignor Bianchi. In serata sarà possibile cenare nel cortile del Centro Bucaneve con ravioli e tordelli.

Per prenotare: 333.4876105