Musica e tradizioni, per la notte di San Lorenzo una passeggiata tra Mura e torri civiche

Un’iniziativa del tutto inedita, la prima della giunta Pardini, per riscoprire le tradizioni di Lucca. Mercoledì (10 agosto) le Mura e le torri civiche saranno location d’eccezione per una serata all’insegna della musica nella notte di San Lorenzo, una delle più attese e magiche dell’anno. Concerti lirici sui baluardi, mostre, casermette aperte con figuranti in costume e apertura straordinaria della Torre Guinigi e della Torre delle Ore.

L’evento si chiama E lucevan le stelle ed è ispirato alla celebre aria di Tosca di Giacomo Puccini e promosso dall’amministrazione comunale con la collaborazione delle associazioni, istituti musicali e gruppi storici cittadini.

Il programma è stato presentato questa mattina (3 agosto) a Palazzo Orsetti dal sindaco Mario Pardini, dagli assessori al turismo Remo Santini e alla cultura Mia Pisano, con la partecipazione di alcuni rappresentanti delle associazioni musicali e gruppi storici.

Il percorso musicale illuminato dal cielo stellato e dai lampioni dei viali alberati avrà inizio a partire dalle 21 fino alla mezzanotte, con una passeggiata nella musica lirica e nella storia. Protagonista di ‘E lucevan le stelle’ sarà ovviamente la musica, che passo dopo passo accompagnerà la passeggiata sulla cerchia urbana, in un’atmosfera soffusa, sulle note dei grandi compositori lucchesi e non solo, tra piccoli concerti ed esibizioni canore che trasformeranno in un palcoscenico naturale i luoghi più caratteristici della città. Un appuntamento rivolto ai cittadini e alle famiglie, ma anche ai tanti turisti che in questo periodo si trovano ospiti nella nostra città.

“La notte stellata, le Mura, le torri, la musica di Puccini e gli altri grandi compositori lucchesi: questo è ‘E lucevan le stelle’ – ha dichiarato il sindaco di Lucca, Mario Pardini -, il primo grande evento creato dalla nostra amministrazione grazie all’impegno degli assessori Mia Pisano e Remo Santini, che ringrazio per aver saputo unire per la prima volta tutte le associazioni musicali del territorio in una notte da ricordare perché sarà la prima di tante iniziative illuminate dal successo. Questo evento, lo voglio sottolineare, è frutto di un grande lavoro di squadra. Non era facile allestire tutto ciò in così poco tempo, ma è la dimostrazione che quando ci sono le idee, tutti insieme, riusciamo a valorizzare al meglio la nostra bellissima città”.

Una prima edizione a costo zero: “Desidero ringraziare tutti gli uffici comunali – ha detto l’assessore al turismo del Comune Remo Santini, ideatore dell’iniziativa -, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare un evento di questa portata in così poco tempo. Possiamo dire di aver fatto un piccolo miracolo, offrendo un unicum per la città. Mi preme anche sottolineare a riguardo che ‘E lucevan le stelle”, che coinvolge tutti i baluardi e le casermette delle Mura, ha un costo pari a zero sulle casse comunali, grazie all’impegno delle tante associazioni che ringrazio di cuore”.

L’intenzione della giunta Pardini è quello di riproporre l’iniziativa anche nei prossimi anni: “Si tratta di un evento variegato – ha evidenziato l’assessora alla cultura Mia Pisano -, che abbraccia turismo e cultura in modo paritario, una passeggiata gratuita per cittadini e visitatori, ideale anche per le famiglie per ascoltare la grande musica dei nostri compositori sotto il cielo stellato. Solo le torri, per motivi di sicurezza, richiedono la prenotazione e comunque i biglietti saranno calmierati in occasione dell’evento”.

Presente, tra gli altri, il presidente dell’associazione Puccini e la sua Lucca Andrea Colombini: “Finalmente, dopo 10 anni di assenza, ripartiamo grazie a questa amministrazione. A loro vanno anche i miei complimenti per aver messo insieme cultura e turismo intelligente in una manifestazione che avrà sicuramente successo”.

Il programma

Otto postazioni musicali saranno allestite davanti ai baluardi, lungo le cortine e nelle casermette dell’arborato cerchio per altrettante soste sul monumento simbolo di Lucca. Al Caffé delle Mura sarà di scena l’associazione Puccini e la sua Lucca con un Gran Galà lirico pucciniano: solisti la soprano Fabiola Formiga e il tenore Giovanni Cervelli, accompagnati al piano dal maestro Diego Fiorini. Al Baluardo San Paolino si esibirà al pianoforte Massimo Salotti (scuola di musica Sinfonia), compositore e pianista dell’associazione Catalani, che interpreterà Impressioni…veriste, repertori di Alfredo Catalani, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Umberto Giordano. La casermetta di Santa Croce sarà animata dal concerto dell’associazione Laboratorio Brunier, Suggestioni sonore dalle stelle, con brani di Catalani, Puccini, Luporini, Pacini proposti dall’Ensemble Brunier Lucca, formata da un quartetto d’archi (Agnese Manfredini, Valeria Barsanti, Pierpaolo Riccomini, Caterina Mancini) e pianoforte (Mauro Fabbri, Stefano Teani). Saranno coinvolti i compositori contemporanei lucchesi Lucia Bianucci, Mauro Fabbri e Stefano Teani, con un omaggio al Maestro Puccini e al poeta Giovanni Pascoli con la sua poesia X agosto. Il tutto impreziosito da letture di poesia di Loredana Bruno con improvvisazioni musicali di Maria Bruno e della flautista Agnese Manfredini.

Il pubblico potrà inoltre ammirare i costumi teatrali delle eroine pucciniane realizzati dal costumista Franco Nieri. Al Baluardo San Frediano di scena How I met Puccini…aspettando il 2024 a cura delle associazioni Animando e Virtuoso&Belcanto, con la soprano Ilaria Casai, Agnese Manfredini (flauto) e Fabia Simini (violoncello), che eseguiranno arie di Puccini su appositi arrangiamenti, in prima esecuzione, della compositrice Valentina Ciardelli, preceduti da un reading dei versi di Giovanni Pascoli. Al Baluardo San Martino l’associazione Musicale La Boheme, con la soprano Silvana Froli, Sara Tomei al flauto traverso ed altri musicisti, interpreteranno musiche sudamericane e con Le donne di Puccini le arie più famose del grande operista lucchese.

Al Baluardo San Salvatore sarà protagonista la voce di un’allieva dell’istituto musicale Boccherini, la soprano Greta Buonamici, con il pianista Simone Rugani dell’Associazione Musicale Lucchese, che interpreterà brani di Debussy e Puccini. Al Baluardo San Regolo la Flam propone Cantare in Musica, un concerto tra classica e lirica, su pagine di Puccini, Catalani, Mozart, Haendel, Ravel e altri, con la soprano Chiara Ramello, la mezzosoprano Tania Notte e la pianista Isabella Gori, in alternanza con la Sagra Musicale Lucchese che interverrà con Niccolò Bartolini al pianoforte e Valeria Del Soldato al violino, proponendo un viaggio musicale da Mozart a Catalani, da Puccini a Dvořák, fino a Piazzolla. Davanti alla Casermetta San Colombano suonerà invece l’orchestra Filharmonie in collaborazione con il Centro Studi Boccherini, con un repertorio dedicato al grande autore del famoso Minuetto e all’interno la mostra Vissi d’Arte, omaggio alle dodici opere di Puccini del pittore Tito Mucci.

Durante l’inedita passeggiata, in compagnia della musica diffusa sui baluardi, saranno aperte anche le casermette, con i figuranti dei gruppi storici pronti ad accogliere i visitatori per un tuffo nella Repubblica di Lucca e tradizioni ancora vive del tempo che fu tra bandiere, dame e balestrieri. Si potranno visitare la casermetta San Paolino (associazione Contrade di San Paolino), la casermetta San Frediano (associazione Sbandieratori e Musici Città di Lucca e associazione Historica Lucense), la casermetta San Pietro (associazione Balestrieri), la casermetta San Colombano (Centro studio Luigi Boccherini e associazione Musicale Lucchese), il Castello di Porta San Pietro (associazione Lucchesi nel Mondo), la casermetta della Zecca (Museo della Zecca) e la Casa della Memoria, luoghi che raccontano di storie e leggende sospese nel tempo.

Oltre al percorso musicale e le casermette ad ingresso gratuito, lungo le Mura si potrà anche salire sulle due torri cittadine, dalle 21 fino alle 23,30 (ultimo turno di visita) con un biglietto a prezzo ridotto, per ammirare il cielo stellato e la bellezza della città da un punto di vista privilegiato. Salire gli oltre 200 gradini della Torre Guinigi e il suo giardino pensile sospeso nel cielo, tra i simboli di Lucca nel mondo, e l’antica Torre delle Ore con il suo inconfondibile profilo che ancora segna l’ora di Lucca grazie ad un ingegnoso meccanismo settecentesco, tra i più noti in Europa.

L’ingresso alle torri sarà a prezzo ridotto (3 euro) e sono consigliati, vista la capienza limitata, l’acquisto del biglietto online o la prenotazione sulla piattaforma Summae (https://cultura.comune.lucca.it) o tramite la biglietteria (0583 48090).

Per maggiori informazioni sull’evento è possibile il punto informazioni turistiche (0583.442213), oltre a consultare il sito turismo.lucca.it, la web app sugli eventi (https://eventi.turismo.lucca.it) e i canali social Facebook (LuccaTurismo) e Instagram (Turismo Lucca) per il programma musicale completo e aggiornamenti.