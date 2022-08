Torna a Santa Maria del Giudice la Sagra della zuppa alla paesana

Venerdì (5 agosto) prenderà il via la famosissima Sagra della zuppa alla paesana di Santa Maria del Giudice giunta, ormai, alla 49esima edizione. La sagra continuerà anche sabato e domenica.

Naturalmente non si troverà solo la zuppa, ma tanti altri piatti tipici locali, come tortelli al ragù, penne alla Pelone, polletti, baccalà marinato, bistecche, grigliato misto e tante altre specialità alla brace; per i più golosi c’è la torta con i becchi, sia di cioccolato sia di verdura, il tutto innaffiato con buon vino, spumante e caffè.

Tutte le sere si potrà ballare grazie all’esibizione delle orchestre scelte da esperti del settore musicale.

Domenica (7 agosto) si esibirà Caribbean social dance paso latino.

La sagra della zuppa continuerà anche nelle due settimane successive, e precisamente nei giorni: venerdì 12, sabato 13 e domenica 14, per proseguire venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 agosto.

Ricordiamo che a 100 metri dalla sagra si trova anche il nuovo ampio parcheggio.