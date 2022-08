Alberi nei contesti urbani, parla l’agronomo Giovanni Poletti

Secondo appuntamento con Orizzonte Murabilia, i webinar gratuiti che precedono la 21esima edizione della mostra mercato del giardinaggio di qualità. Questa sera (4 agosto) alle 21 l’agronomo e consulente ambientale Giovanni Poletti dello studio Doc Green parlerà della dibattutissima questione della gestione degli alberi nei contesti urbani. È chiaro a tutti come il verde in città, ridotto a spazi residuali, offeso dalla costante cementificazione, dai lavori di scavo, dagli urti degli automezzi, dalla mancanza di superfici permeabili che possano dare acqua al terreno è sempre più minacciato.

Proprio ora che gli studi sull’azione mitigatrice per inquinanti e temperature riesce a quantificare in numeri quello che l’antica sapienza ha sempre insegnato. Con L’albero Urbano: stirpe guerriera Poletti ci farà riflettere su diverse domande. Quanto sono ospitali le città verso gli alberi? Il cittadino desidera realmente un albero o aspira ad una sua immagine idealizzata? Fino a che punto le velocità di vita nelle città sono compatibili con i ritmi arborei? Riusciamo a decidere tra qualità e quantità? Questo perché come suggerisce l’agronomo Per il bene di tutti alla guerra di trincea tra uomini e alberi serve una pace senza ipocrisie.

La partecipazione è gratuita, l’incontro si terrà su piattaforma Zoom Meeting, è necessaria solo l’iscrizione compilando una scheda web di prenotazione sul sito www.murabilia.com