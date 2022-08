Corridoi ecologici sugli spalti, il progetto va avanti

Si sono svolti durante questa settimana i sopralluoghi dell’assessore all’ambiente, Cristina Consani, insieme all’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani, sugli spalti delle mura in corrispondenza del baluardo San Salvatore per portare avanti l’operazione del corridoio ecologico volta a favorire un ecosistema maggiormente ricco e florido.

I margini dei corsi d’acqua sugli spalti vengono risparmiati dallo sfalcio per consentire una connessione tra aree naturali e zone di collegamento ecologiche che favoriscono la biodiversità, rispettandone le leggi e garantendo gli scambi tra le popolazioni animali e vegetali dell’area.

Un approccio nella manutenzione del verde meno rigido, per permettere alla natura di manifestarsi in tutto il suo rigoglio e donare un paesaggio visivo maggiormente vario e affascinante. Nuove fioriture, piante palustri, la presenza florida di api, anfibi e pesci sono solo alcuni dei risultati tangibili e constatabili già nel breve periodo, oltre alla quasi totale inibizione delle specie infestanti.

“Un progetto che – si legge in una nota – l’amministrazione comunale intende valorizzare e potenziare e che si traduce in un miglioramento della qualità della vita per gli abitanti della città e in un’occasione per accogliere un turismo sostenibile grazie al forte richiamo della natura e del paesaggio. Le azioni di monitoraggio saranno costanti, così come i report, al fine di valutare con cadenza regolare l’andamento dell’operazione”.