Suolo pubblico, i ristoratori chiedono una revisione del canone

Primo incontro fra i vertici del sindacato provinciale di Fipe ristoratori Confcommercio Lucca e il nuovo assessore al commercio e alle attività produttive del Comune di Lucca Paola Granucci, al quale hanno preso parte il presidente Antonio Fava, la vicepresidente Simona Del Ry e il funzionario di Confcommercio Nicola D’Olivo.

La riunione era stata richiesta dagli esponenti di Fipe per illustrare all’assessore l’attività del sindacato ed iniziare ad affrontare una serie di questioni ritenute prioritarie per il mondo della ristorazione. Durante l’incontro si è parlato in primo luogo di suolo pubblico – con una richiesta da parte dei rappresentanti di Fipe di una revisione del canone già per il periodo estivo del 2022 -, ma anche di raccolta rifiuti e decoro urbano.

“Una riunione proficua – commentano Fava e Del Ry -, che ci ha permesso di illustrare all’assessore i temi di più stretta attualità per il nostro settore e di aprire da subito un percorso di ascolto e condivisione che giudichiamo di primaria importanza. Da parte sua abbiamo riscontrato un’attenzione che giudichiamo in modo positivo, in attesa di entrare nel merito delle questioni”. “Ci siamo aggiornati all’inizio del mese di settembre – chiudono i due esponenti di Fipe -, momento in cui ci ritroveremo per calendarizzare i nostri incontri, in modo così da confrontarci in modo periodico e puntuale, evitando in questo modo che il dialogo fra il nostro sindacato e l’amministrazione sia demandato ai soli momenti di cosiddetta urgenza”.