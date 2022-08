Tutto pronto per la Notte Bianca a Lucca: si punta a riportare in città gli 80mila dell’edizione record

Un altro passo importante verso il ritorno alla normalità dopo due anni difficili a causa della pandemia. Lucca si prepara a riabbracciare la Notte Bianca, uno degli eventi di punta dell’estate lucchese che torna ad animare il centro storico con un ricco programma di iniziative e qualche novità.

Musei aperti, visite guidate, iniziative per bambini e famiglie, danza nelle piazze, musica, concerti, eventi speciali con il clou della mezzanotte in piazza San Martino, ma anche negozi e ristoranti aperti e dj set nei locali. È un “menù” ricchissimo e come sempre rivolto a un pubblico eterogeneo di tutte le età – dai più piccoli ai ragazzi, fino agli adulti e alle persone più mature – quello della Notte Bianca di Lucca, in programma sabato 27 agosto all’interno del centro storico.

L’evento, organizzato da Confcommercio imprese per l’Italia – province di Lucca e Massa Carrara in collaborazione con il Comune e il patrocinio o il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Banco Bpm, Ego Wellness e Nuova Comauto, segna il suo grande ritorno a tre anni di distanza dalla sua ultima edizione targata 2019, prima che l’emergenza sanitaria e il divieto di assembramenti imponessero uno stop forzato nel 2020 e nel 2021, come avvenuto del resto per tutti i grandi eventi di massa. Ma quella di quest’anno è un’edizione speciale anche per un altro aspetto, arrivando infatti a dieci anni esatti dalla prima del 2012. E tanta è la voglia di ripartire esattamente da dove la Notte Bianca si era interrotta, per una manifestazione che in pochi anni ha saputo diventare con i suoi 70 – 80 mila spettatori la seconda a Lucca per numero di partecipanti in una singola giornata, dietro soltanto alle giornate clou di Lucca Comics & Games.

Il programma dell’evento è stato presentato questa mattina (4 agosto) nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti: presenti, tra gli altri, il sindaco Mario Pardini, gli assessori Paola Granucci e Remo Santini, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini, presidente e direttrice di Confcommercio, Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Valter Tamburini per la Camera di Commercio, oltre ai rappresentanti degli sponsor privati dell’evento.

“Il ritorno della Notte Bianca – affermano il presidente e la direttrice di Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini – è per noi motivo di orgoglio e gioia. Fra le tante cose a cui l’emergenza sanitaria ci ha costretti a rinunciare, questa è senz’altro una di quelle che più ci sono mancate. L’auspicio è che questa edizione oltre a diventare un ulteriore simbolo di vera ripartenza, possa anche regalare qualche ora di spensieratezza e divertimento a tutti, in un momento storico che era e resta complicato per ognuno di noi”.

“Il ritorno della Notte Bianca – dice il sindaco Mario Pardini – dopo tre anni dovuti alla pandemia è il secondo grande segnale di ripartenza della città dopo il boom di presenze del Summer Festival. Si tratta di un ritorno alla normalità, che si manifesta prima di tutto proprio attraverso i grandi eventi, che provocano sostanziose ricadute di indotto su Lucca, promuovendo al tempo stesso l’immagine della città e regalando a cittadini e visitatori momenti all’insegna della cultura e del divertimento. Una ripartenza fortemente voluta dalla nostra amministrazione, che – nel sostenere questa edizione della Notte Bianca e augurandosi un grande successo – auspica una ripartenza a pieno regime di tutti i grandi eventi tornando ai numeri e all’offerta del pre-Covid, per iniziare da qui un percorso di potenziamento e rilancio promozionale della cultura e del turismo cittadino”.

“Buon segno – commenta il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini -. Il ritorno di una manifestazione così partecipata all’interno della città è per tutta la nostra comunità un segnale di ripartenza, di una vera ripartenza. Un nuovo contesto storico in cui tornare a forme di condivisione che consentano una reale interazione tra le persone e contestualmente promuovano le attività economiche. Il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca alla Notte bianca è ormai uno storico supporto con il quale l’ente intende porsi a fianco del tessuto produttivo e imprenditoriale del nostro territorio, con il fine comune di una crescita complessiva di tutta la nostra società.”

“La Notte Bianca è un evento – ha dichiarato Valter Tamburini, presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest – che riscuote sempre molto successo con un impatto positivo non solo dal punto di vista di promozione del territorio, ma anche con un positivo ritorno economico, oggi ancora più importante dopo gli anni della pandemia. La Notte Bianca, diventata una tradizione caratteristica in tutta Italia e ancor più nel nostro territorio, è un’occasione che permette ai turisti, ma anche ai residenti, di vivere la città, fare shopping, assistere a spettacoli sotto le stelle o visitare musei, e per le istituzioni un’occasione per diffondere le tradizioni locali e la cultura”

“Saluto con soddisfazione la ripresa dell’iniziativa promossa da Confcommercio e Comune – dichiara il consigliere provinciale Patrizio Andreuccetti -. Una Notte Bianca che si preannuncia ricca di iniziative interessanti e che sono convinto rilancerà anche il centro storico come centro commerciale naturale valorizzando le piazze e le zone più belle e suggestive della città. Come Provincia, oltre a patrocinare l’evento, avremo le sale monumentali di Palazzo aperte in via straordinaria fino alle 24 per la mostra ‘Indoor’ di Lucca Biennale Cartasia allestita fino al 25 settembre con biglietto ridotto e visite guidate all’esposizione. A questo si affianca poi l’apertura straordinaria del Museo Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana, ad ingresso gratuito, che raccoglie una miriade di documenti e foto della storia della nostra emigrazione”.

“Per Banco Bpm sostenere il tessuto sociale è un preciso impegno che si realizza attraverso diversi ambiti di intervento – ha commentato Elisabetta Guerrieri, responsabile commerciale Direzione Tirrenica di Banco Bpm – Questa iniziativa rappresenta a pieno la nostra attitudine di banca del territorio che, anche nei momenti più difficili, partecipa alla ripresa e alla promozione della città perché anche questo è un modo per essere vicini alla comunità supportando un evento di arte, cultura e svago che siamo certi segnerà un nuovo successo per Lucca”.

Il programma

La novità della Notte Bianca di Lucca 2022, l’edizione della ripartenza, riguardano soprattutto le visite guidate. Si parte da Lucca Dark, un itinerario tra passione, sangue e diabolici misteri: un tour serale (all’esterno della città) alla scoperta del lato più oscuro e misterioso di Lucca, tra delitti passionali, intrighi ed oscure leggende. La visita guidata è gratuita ed è fissata alle 21-22 con ritrovo alla chiesa di San Francesco. Durante la serata del 27 agosto ci sarà anche un percorso sopra e sotto le Mura, alla scoperta degli interni di alcuni baluardi (visita guidata gratuita alle 21, 22 e 23, con ritrovo all’ufficio turismo – piazzale Verdi). Lucca, la città delle 100 chiese: la Notte Bianca offrirà anche un percorso alla scoperta dei misteri, dei simboli e delle storie nascoste sulle loro facciate (visita guidata gratuita alle 21-22 con ritrovo statua piazza San Michele).

Per le visite guidate è obbligatoria la prenotazione al centro informazioni turistiche, aperto tutti i giorni dalle 9,30 alle 18: 0583/583150; turismolucca@metrosrl.it.

Le manifestazioni. La Notte Bianca inizierà ad animare la città di Lucca alle 18 con eventi dedicati ai più piccoli. Alle 19,30, in piazza Napoleone, appuntamento con l’esibizione storica a cura di sbandieratori e musici Città di Lucca e dei tamburi dell’associazione contrade di San Paolino.

La Notte Bianca di arricchisce di una nuova location, il giardino di palazzo Orsetti: qui, alle 21, appuntamento con Ad alta voce nella notte, un angolo culturale di letture ad alta voce a cura del circolo LaV Versilia. Tanti, tantissimi appuntamenti fino all’evento clou: a mezzanotte, in piazza San Martino, arriva il Sunshine Gospel Choir, che ha stregato il giudice Joe Bastianich nell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent, ricevendo il Golden Buzz. Il coro gospel proporrà una serata all’insegna del meglio della musica religiosa afroamericana.

Clicca qui per scaricare il programma completo in formato pdf

Per conoscere il programma completo della manifestazione è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it, dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata. L’evento sarà naturalmente poi evidenziato anche sulle pagine social di Confcommercio e Comune, oltre che sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione Notte Bianca Lucca.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO