Un parcheggio interrato vicino alle Mura e nuova vita per l’ex Manifattura. Il sindaco lancia le priorità: “Cambieremo il piano operativo”

Profonda revisione del piano operativo, realizzare un nuovo parcheggio interrato in prossimità delle Mura e uno nella zona di Borgo Giannotti, valorizzazione dell’ex Manifattura e investimenti su scuola, sport e sanità. Sono queste alcune delle priorità elencate questa sera (5 agosto) in consiglio comunale dal sindaco Mario Pardini, che ha ufficialmente presentato le linee programmatiche, la “stella polare” che guiderà la nuova amministrazione per i prossimi 5 anni.

Quello andato in scena questa sera è soltanto il “primo round”: lunedì (8 agosto), infatti, il consiglio comunale si riunirà per discutere e votare le linee programmatiche.

L’azione del governo Pardini, come spiegato dallo stesso sindaco, si baserà su sei pilastri: urbanistica e viabilità; sociale e sicurezza; turismo, cultura e sport; sanità; formazione e lavoro; ambiente e innovazione.

“La nostra idea di città non è un museo sotto il cielo, ma una comunità aperta, viva e dinamica – afferma il primo cittadino -. Per questo i cittadini vanno coinvolti e resi partecipi al processo decisionale nell’ottica di una politica partecipativa, capace di riavvicinare le persone all’istituzione attraverso trasparenza e comunicazione. Nella nostra Lucca l’amministrazione deve dare centralità al capitale umano, alle risorse ambientali, alle relazioni e ai beni della comunità. Stiamo parlando di una città dove l’economia e il commercio devono essere rivolti all’aumento della produttività e dell’occupazione tramite l’innovazione, un’economia basata sulla partecipazione e sulla collaborazione, che punta su ricerca e tecnologia. Riteniamo fondamentale l’ascolto delle persone, sia attraverso incontri singoli che in audizioni pubbliche, per conoscere le tematiche e approfondire le richieste dei cittadini. La società attuale, caratterizzata da forti spinte individualistiche e permeata di cultura neoliberista, induce spesso alla ricerca di soluzioni personali, occorre invece affrontare e risolvere i problemi come comunità solidale e attenta alle dinamiche sociali. Il processo partecipativo, se realmente attuato, offre concrete possibilità di approfondire e comprendere i problemi comuni, di cui le istituzioni devono farsi carico per cercare di risolverli, e si basa sulla condivisione trasparente delle informazioni e sulla formulazione di un giudizio argomentato e condiviso”.

“Nella Lucca che vogliamo costruire il livello di benessere che deve essere garantito ai cittadini è legato ad aspetti come la salute, l’educazione, la sicurezza, la cultura, tutti ugualmente di prioritaria importanza – prosegue Mario Pardini -. Le soluzioni che vogliamo applicare devono diminuire i costi e l’impatto ambientale, ottimizzare il risparmio energetico. Sul fronte della sicurezza l’uso di videosorveglianza ed altre tecnologie innovative permetterà un maggiore controllo del centro e dei quartieri ed una conseguente diminuzione della criminalità. Il nostro compito nei prossimi cinque anni sarà anche ottimizzare tutto il patrimonio culturale, artistico e storico della città, le sue eccellenze, sotto il cappello di un ‘brand Lucca’ da sfruttare come promozione per il territorio per attirare turismo e investimenti. L’efficienza di strutture sanitarie, scuole, impianti sportivi, mobilità, servizi sociali e uffici pubblici, la varietà e qualità delle proposte culturali e d’intrattenimento, la formazione, le politiche giovanili e per la terza età, gli aiuti alle famiglie, il sostegno e la mediazione verso la piccola, media e grande imprenditoria, l’offerta di lavoro sono i fattori che rendono una città intelligente, a misura delle persone. Questa è la ‘smart city’, dove tutto è collegato, ognuno fa la sua parte per f are crescere la comunità e l’istituzione deve indicare la strada per arrivarci mediante scelte politiche responsabili, concrete ma anche coraggiose. Questa è la nostra visione per la Lucca che intendiamo realizzare nei prossimi anni. La politica deve avere il coraggio di prendere decisioni”.

Urbanistica e viabilità

Revisione del piano operativo. Per il sindaco Mario Pardini occorre una profonda revisione del piano operativo adottato dalla passata amministrazione: “La pianificazione urbanistica è materia assai complessa che costituisce lo strumento prioritario del governo del territorio. Il piano operativo recentemente adottato, costruito su presupposti programmatici sostanzialmente condivisibili, ha sollevato numerose critiche sulle reali possibilità operative intrinseche, da parte delle categorie economiche cittadine e dagli Ordini e dai Collegi professionali, sostanziate dalle oltre 930 osservazioni protocollate ad oggi. Partendo da questo dato, occorre pertanto avviare una profonda revisione del piano operativo adottato, mediante la valutazione delle osservazioni prodotte, che potranno offrire le informazioni e le riflessioni necessarie per costruire un impianto normativo più agile e pragmatico, che tenga conto delle dinamiche dei processi realizzativi, delle esigenze produttive, funzionali, strutturali e impiantistiche, nonché delle istanze innovative del settore edile, offrendo quelle certezze procedurali che consentiranno la programmazione e la riqualificazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale”.

Parcheggi, ex Manifattura e Agorà. La giunta Pardini intende intraprendere “azioni volte alla riduzione del traffico non residenziale sulle grandi arterie di comunicazione, attraverso un confronto con tutti gli enti e le istituzioni interessate; incremento dei posti auto per i residenti in centro storico; realizzazione di un parcheggio interrato in prossimità delle Mura; creazione di un nuovo parcheggio nella zona di Borgo Giannotti (San Marco). Per quanto concerne la ex Manifattura Tabacchi, verrà individuato un percorso di valorizzazione della struttura, seguendo un iter trasparente e partecipato al fine di una riqualificazione e utilizzo della stessa nell’interesse pubblico e nell’economia del rilancio del centro storico. Il complesso dell’Agorà andrà incontro ad un restyling completo, al fine di perfezionare una struttura polivalente e autogestita, dedicata alle attività giovanili. Sono previste preminenti ristrutturazioni anche per il Villaggio del Fanciullo, le strutture Rsa del territorio, che verranno potenziate e messe a norma, oltre alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, grazie ai fondi del Pnrr”.

Sociale e sicurezza

Tra inflazione e aumento del costo della vita, si prospetta un futuro non semplice. Ma il sindaco Mario Pardini rassicura: “Il comune di Lucca si farà trovare pronto per dare risposte ai cittadini”.

Scuola. Per il sindaco Pardini il capitolo scuola è “tra le priorità per migliorare la qualità della vita della comunità. Il bilancio comunale, in sinergia con la Provincia, dovrà prevedere adeguati investimenti per rinnovare le scuole, renderle sicure, accessibili, moderne. La dotazione di scuole comunali oggi è inadeguata sotto il profilo strutturale, funzionale, impiantistico ed energetico. Il costo di gestione annuale è elevatissimo e giustifica, in molti casi, una eventuale ricostruzione con metodi e tecnologie moderne. Ogni plesso scolastico sarà oggetto di attenta valutazione del costo complessivo annuale (esercizio, manutenzione e utenze), in modo da valutare la fattibilità di una sua ristrutturazione o in alternativa di una sua completa demolizione e ricostruzione, ove possibile, con le risorse che deriveranno dai minori costi annuali e dalle linee di finanziamento specifiche. Le scuole dovranno fornire, oltre alla formazione di base, risposte formative per le esigenze produttive del territorio e diventare centri di formazione continua, nonché riferimento della vita democratica della comunità per incontri, dibattiti e confronti. La manutenzione straordinaria degli edifici scolastici può essere implementata grazie ai fondi del Pnrr e/o regionali/nazionali/europei, mentre la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici deve essere sempre programmata e garantita”. L’amministrazione Pardini intende potenziare gli asili nido e abbattere le rette.

Disabilità. “Sul fronte della tutela delle persone con disabilità – precisa il sindaco Mario Pardini – la nostra azione di governo prevede l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche nelle strutture pubbliche con l’obiettivo di raggiungere la piena accessibilità agli edifici comunali, compresi quelli deputati agli eventi culturali e sportivi”. L’amministrazione comunale intende inoltre “implementare l’attuale tavolo della disabilità al fine di predisporre una progettualità coerente con le reali necessità delle persone con disabilità”.

Sicurezza: dall’installazione di telecamere fino al vigile di quartiere. Per la giunta Pardini “mantenere la sicurezza, salvaguardare l’incolumità dei cittadini è in cima alla scala dei nostri obiettivi. Al primo posto tra gli obiettivi di una città sicura ci deve quindi essere la diminuzione della criminalità e la gestione delle situazioni di rischio in condizioni di emergenza. Su questo fronte, un modello efficace si deve basare sull’utilizzo e sull’integrazione di diverse tecnologie, risorse e processi e, soprattutto, su una forte cooperazione tra autorità, istituzioni e soggetti. La capacità di reazione e l’ottimizzazione degli sforzi in una situazione di allarme o di emergenza deve essere massima e basarsi sul monitoraggio costante del territorio. In questa logica, c’è l’aumento dei parametri di sicurezza attraverso l’installazione di telecamere collocate nei punti strategici del centro, ma anche e soprattutto di tutte le nostre frazioni. La modifica del regolamento di polizia municipale e il controllo di vicinato su tutto il territorio tramite l’istituzione del vigile di quartiere fa parte di questo piano, come pure il potenziamento e ammodernamento dell’illuminazione pubblica – in chiave innovativa e sostenibile – attraverso l’uso delle nuove tecnologie e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con adeguata illuminazione e particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità”.

Cultura, turismo e sport

Cultura, turismo e sport sono tre settori che l’amministrazione vuole sviluppare su linee parallele, che possano intersecarsi in obbiettivi determinati di reciproca valorizzazione.

Teatro del Giglio. Per l’amministrazione Pardini “il Teatro del Giglio deve essere restituito alla funzione di fulcro simbolico della cultura cittadina. Per fare questo vogliamo inserire nell’organigramma un vero e proprio reparto marketing su modello di altri teatri di eguale capienza che hanno saputo grazie alle buone pratiche (direzione artistica, marketing, ottimizzazione risorse) ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scenario internazionale. Vogliamo rendere il Teatro del Giglio il cuore pulsante dell’attività culturale cittadina e il suo biglietto da visita per il mondo facendo leva anche sui grandi nomi della musica che hanno avuto i natali a Lucca, a partire da Giacomo Puccini. Un rilancio che deve toccare in modo sinergico e mettere a sistema tutti gli altri grandi eventi lucchesi tramite l’istituzione di una cabina di regia per la gestione degli spazi della cultura, del turismo e dello sport. Sostenere, potenziare e mettere a sistema i grandi eventi è una priorità per la nostra città perché oltre a muovere l’economia locale, essi promuovono il nome di Lucca in ogni parte del mondo”.

Turismo. L’amministrazione Pardini intende “aprire alla ‘Lucca sotterranea’ con visite guidate differenziate a seconda dell’utenza di riferimento (scuole, terza età, turismo nazionale e internazionale) e la possibilità di iniziative culturali innovative (tour virtuali, app dedicate), in collaborazione con istituzioni scolastiche e assessorati di competenza. Penseremo e realizzeremo un piano di promozione internazionale di Giacomo Puccini con iniziative varie in sinergia con la Fondazione Puccini e il Comitato delle celebrazioni pucciniane. È in programma anche una campagna di rilancio delle tradizioni storiche, il potenziamento della rete museale e un biglietto unico – il Lucca Pass – che comprenda in modo modulabile musei, torri, mezzi pubblici e parcheggi”.

Impianti sportivi. Anche sul capitolo sport l’amministrazione Pardi ha le idee chiare: “Ci saranno da ristrutturare grandi contenitori come il palasport, realtà come la piscina comunale di Mutigliano, rimettere a norma nel tempo tutti gli impianti sportivi comunali e promuovere la realizzazione del nuovo stadio Porta Elisa. Le realtà sportive del territorio devono trovare un nuovo ascolto da parte dell’amministrazione, rivitalizzando la Consulta dello sport e un canale stabile di comunicazione con il Comune. Da anni molte nostre scuole sono prive di palestre, anche se la nostra città ha molti impianti sportivi e palestre inutilizzate o prive di manutenzione. Nel medio termine la città di Lucca dovrà offrire ai giovani la possibilità di praticare in spazi adeguati possibilmente tutte le discipline sportive, valutando l’eventualità di coinvolgere nella gestione le associazioni sportive, che potrebbero utilizzarle nelle ore extra scolastiche. Tutte le aree adibite allo sport singolo o collettivo saranno oggetto di specifiche valutazioni progettuali per renderle di nuovo accessibili, sicure e ben tenute. Occorre potenziare anche le strutture già presenti sul fiume, valutando le possibili integrazioni nel parco fluviale”.

Sanità

L’amministrazione Pardini, che in programma ha inserito la difesa della sanità pubblica, intende “potenziare la cittadella della salute all’ex ospedale Campo di Marte con l’obiettivo di renderla un polo diagnostico/terapeutico territoriale, un punto di riferimento per la riabilitazione della Piana di Lucca e una base logistica per i servizi agli anziani. Il pronto soccorso deve tornare al suo ruolo istituzionale di emergenza e urgenza e, a tal proposito, le attività di ‘non urgenza’ del pronto soccorso vanno ricollocate sul territorio e affidate a figure specializzate nella prevenzione delle malattie, cure primarie, servizi di primo livello e gestione dei pazienti cronici. In questo modo, andremo ad alleggerire il carico del pronto soccorso dell’ospedale San Luca, attualmente in sofferenza. Infine, è nostro volere incrementare i posti letto per l’ospedale e per il territorio ad un numero consono alle reali necessità dei cittadini della piana di Lucca”.

Formazione e lavoro

Una città a misura di giovani. Per quanto riguarda le opportunità di lavoro e le prospettive per i giovani, l’amministrazione “prevede la creazione di spazi multimediali dove presentare progetti di studio e ricerca, oltre alla promozione di concorsi relativi a progetti di ricaduta sociale sul territorio. Saranno valorizzati e implementati gli alti studi per musica e arti audiovisive, partendo dalle realtà consolidate presenti sul territorio e rafforzandone l’interazione con la città. Alcuni dei contenitori cittadini saranno utilizzati per i nuovi studi di alta formazione, mentre verranno introdotti nuovi percorsi formativi professionali legati a realtà produttive del territorio, valutando eventuali collaborazioni e partnership con università, centri di ricerca e scuole di formazione post laurea nazionali e internazionali per creare percorsi di accesso al lavoro su settori specifici”.

Commercio. In ambito commercio, l’amministrazione Pardini “prevede una mediazione per la calmierazione degli affitti dei fondi a destinazione commerciale nelle periferie, al fine di agevolare la ripresa dei negozi nei quartieri, e sostegno alla vendita per le attività commerciali del territorio, tramite l’implementazione di una applicazione per smarthphone a loro dedicata, finanziata e promossa dall’amministrazione comunale, che consenta di avvicinare il cittadino al negozio, prediligendo-lo al sempre più frequente acquisto online. Si prevede un maggior supporto ed incremento dei Ccn, per promuovere al meglio le iniziative e le specificità delle varie zone esterne, oltre al centro storico, oltre all’attuazione di politiche di incentivazione per attivare laboratori artigianali e commerciali in zone del centro storico attualmente marginali rispetto all’asse del commercio cittadino”.

Ambiente e innovazione

Verde pubblico. Il sindaco Pardini afferma che “occorre predisporre un progetto integrato, di potenziamento e manutenzione del verde urbano; programmare una serie di interventi coordinati nei quartieri; realizzare interventi di forestazione urbana e reti di connessione ecologica delle aree verdi pubbliche e private con una prospettiva a medio lungo termine. Sarà formulato un programma di rinnovamento del patrimonio arboreo che possa prevedere la graduale sostituzione di alberi in fase di senescenza, preservando con cure periodiche, per quanto possibile, gli impianti arborei monumentali. Tramite l’utilizzo di nuove metodologie e tecnologie avanzate, sarà monitorato costantemente lo stato di salute del verde pubblico, tenendo conto degli spazi, del tipo di terreno e delle varietà vegetali. Ogni intervento sarà affrontato con un approccio metodologico interdisciplinare e con una progettazione integrata, sia sul piano tecnico che puramente comunicativo, al fine di rispondere al coinvolgimento attivo della cittadinanza nella gestione e valorizzazione partecipata del bene comune”.