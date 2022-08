Una nuova rotatoria sulla Sarzanese, c’è il via libera

Nuova strada di collegamento fra la via Pisana e la Sarzanese: mentre il progetto definitivo è in fase di approvazione, si è conclusa anche la conferenza dei servizi sul progetto di una rotatoria da realizzare sulla via Sarzanese all’innesto con via dei Sillori al posto di un incrocio a T. Una modifica al progetto iniziale che la società Ippolito Costruzioni Srl e la Biamar di Ferrando & C snc hanno chiesto di realizzare a proprie spese sulla strada regionale.

L’istanza presentata nel febbraio scorso è passata positivamente al vaglio della conferenza dei servizi che ha dato il via libera. Come noto, il progetto di fattibilità della nuova strada aveva già avuto l’ok alcuni mesi fa. Il progetto complessivo, si ricorderà, prevede la realizzazione della strada che collegherà via Sarzanese e via Pisana, nel tratto in cui la prima si collega a via Sillori.

Un intervento che il Comune di Lucca ha inserito nell’elenco annuale 2022. Il progetto di fattibilità era stato approvato il 26 gennaio del 2021 e prevedeva un importo complessivo di 2,8 milioni di euro. A settembre 2021 è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria sul progetto definitivo che ha raccolto i contributi degli enti. In particolare la Regione Toscana ha chiesto integrazioni relative alla documentazione urbanistica mentre gli uffici competenti del Comune hanno espresso parere favorevole condizionato al mantenimento della fruizione delle fermate bus interessate. Stessa opinione anche Gesam e Geal che hanno segnalato alcune interferenze da risolvere in sede di progettazione.

L’intervento è risultato compatibile dal punto di vista idrogeologico dato il nuovo attraversamento su rio Casale, un’area boscata sottoposta a vincolo della soprintendenza paesaggistica. La realizzazione della rampa ovest comporterà infatti un lieve allargamento della sede stradale esistente per la quale l’autorizzazione è stata rilasciata lo scorso 9 marzo. Alla luce dei contributi pervenuti la conferenza dei servizi decisoria si è chiusa con esito favorevole.