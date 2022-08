Auto a tutta velocità a San Concordio, Del Greco (Pd): “Prendere provvedimenti”

Sicurezza stradale e moderazione della velocità sono le richieste alla base della raccomandazione della consigliera e vicepresidente del Consiglio comunale, Silvia Del Greco (Partito Democratico). Durante la seduta di ieri (5 agosto) la consigliera Del Greco ha portato all’attenzione del Consiglio gli eccessi di velocità che si registrano ultimamente tra viale San Concordio e via Savonarola, nei pressi del Brico.

“Dopo aver raccolto diverse segnalazioni dei residenti di San Concordio in campagna elettorale – spiega Del Greco – segnalo la necessità di prendere dei seri provvedimenti su una strada che per la sua conformazione è diventata rischiosa per ciclisti e pedoni. Il circuito tanto apprezzato dai piloti più spericolati si compone di Viale San Concordio e il rettilineo di Via Savonarola. Serve un provvedimento serio, nelle ore notturne perché quella strada è terra di nessuno”.