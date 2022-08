Musica e animazioni sulle Mura per la notte di San Lorenzo

E’ in programma per la sera di domani (10 agosto) l’evento E lucevan le stelle, promosso dall’amministrazione comunale, con la collaborazione di associazioni, istituti musicali e gruppi storici della città. Una passeggiata lungo le Mura e sulle torri civiche per una serata di musica e tradizioni nella notte di San Lorenzo, una delle più attese e magiche dell’anno. Un evento che Lucca dedica alla celebre aria pucciniana di Tosca, con un programma di concerti lirici e di musica classica sui baluardi, mostre, casermette aperte con figuranti in costume e apertura straordinaria della Torre Guinigi e della Torre delle ore per ammirare il cielo stellato e la bellezza della città da un punto di vista privilegiato.

Protagonista sarà la musica che, in un’atmosfera di intimità e magia, accompagnerà la passeggiata sulle note dei grandi compositori lucchesi nel palcoscenico naturale dei luoghi più caratteristici della città. Il suggestivo percorso musicale, ad accesso libero, avrà inizio alle 21. Una passeggiata a piedi, o in bicicletta per chi preferisce, che si può scegliere di iniziare da dove si vuole, toccando di baluardo in baluardo tutte le postazioni musicali, oppure creando un proprio percorso personalizzato lungo gli oltre 4 chilometri dell’arborato cerchio. Durante l’inedito giro di Mura saranno aperte anche le casermette, con i gruppi storici pronti ad accogliere i visitatori con animazioni e racconti di storie e tradizioni della città.

L’accesso ai punti musicali e alle casermette sulle Mura è ad ingresso gratuito. L’ingresso alla Torre Guinigi e alla Torre delle Ore (ultima visita alle 23,30) sarà a prezzo ridotto (3 euro) e, vista la disponibilità limitata di posti, è consigliato l’acquisto del biglietto online sulla piattaforma Summae.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento è possibile contattare i Punti Informazioni turistiche (0583 442213/ 0583 583150), consultare il sito turismo.lucca.it la web app sugli eventi (clicca qui) e i canali social Facebook (LuccaTurismo – clicca qui) e Instagram (Turismo Lucca).