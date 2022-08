A Pontetetto si assegnano 12 appartamenti con affitto agevolato

Dodici appartamenti a Pontetetto da assegnare con affitto agevolato. A metterli a disposizioni di famiglie e giovani coppie è l’amministrazione comunale con l’assessorato alle politiche sociali e insieme a Erp.

Gli alloggi verranno assegnati in affitto a canone agevolato tramite un bando pubblicato in questi giorni. L’avviso pubblico si rivolge in particolare alla cosiddetta ‘fascia grigia’ di cittadini che non hanno redditi così bassi da poter accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ma che hanno difficoltà a sostenere un affitto sul mercato privato.

Per partecipare al bando è necessario vivere o lavorare in provincia di Lucca e avere un Isee ordinario del nucleo familiare compreso fra 10 mila e 50 mila euro. Le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre ad Erp Lucca o a mano, alla sede di piazza della Concordia, nei giorni di martedì e giovedì dalle 9 alle 12 o via Pec all’indirizzo di posta certificata info@pec.erplucca.it o con raccomandata all’indirizzo: piazza della Concordia, 15, 55100, Lucca.

La graduatoria consentirà nell’immediato di dare in affitto 12 appartamenti di diverse metrature posti in via Felice del Beccaro e in via del Giardino a Pontetetto, con canoni di locazione che vanno da un minimo di 275 euro a un massimo di 495 euro mensili e con contratti della durata di 3 anni rinnovabili. La graduatoria resterà valida un anno e sarà utilizzata per l’attribuzione di ulteriori nuovi alloggi che potranno rendersi disponibili nel corso di questo lasso di tempo. Il bando è reperibile sul sito comune.lucca.it o su erplucca.it.